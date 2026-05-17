गुरुग्राम में बेटे के सामने ट्रेन से जा कटी मां, लाश के हुए 100 से ज्यादा टुकड़े, मंजर देख सहम गए लोग

गुरुग्राम में 47 वर्षीय एक महिला ने अपने जवान बेटे के सामने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। इस घटना में महिला की लाश के 100 से ज्यादा टुकड़े होकर एक किलोमीटर दूर तक फैल गए। इस खौफनाक मंजर देख सभी लोग सहम गए।

गुरुग्राम के गढ़ी हरसरू और बसई रेलवे स्टेशन के बीच शुक्रवार शाम दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। एक महिला ने अपने 22 वर्षीय बेटे के सामने दिल्ली से जैसलमेर जा रही स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि महिला की लाश के 100 से ज्यादा टुकड़े हो गए, जो पटरी पर करीब एक किलोमीटर दूर तक फैल गए। इस खौफनाक मंजर को देखकर महिला का बेटा और मौके पर मौजूद सभी लोग सहम गए।

मृतक महिला की पहचान 47 वर्षीय सविता के रूप में हुई है। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने शनिवार को महिला के शव का पोस्टमॉर्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

लोको पायलट ने कंट्रोल रूम को दी सूचना जीआरपी से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम को दिल्ली से जैसलमेर जाने वाली स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से रवाना होकर रेवाड़ी की तरफ जा रही थी। जैसे ही ट्रेन बसई और गढ़ी हरसरू रेलवे स्टेशन के बीच पहुंची, तभी एक महिला अचानक पटरी पर ट्रेन के सामने आ गई। ट्रेन के लोको पायलट ने तुरंत इसकी सूचना रेलवे कंट्रोल रूम को दी। जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और क्षत-विक्षत हो चुके शव के हिस्सों को एकत्र कर पोस्टमॉर्टम हाउस भिजवाया।

चार महीने पहले पति की कैंसर से हुई मौत पुलिस जांच में सामने आया है कि सविता के पति की चार महीने पहले ही कैंसर से मौत हो गई थी। पति के निधन के बाद से ही वह सदमे में थी और मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। इसी अवसाद में उसने शुक्रवार शाम को 22 साल के बेटे के सामने यह कदम उठा लिया। बेटा अपनी मां को रोकने की कोशिश करता, उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था।

परिजनों से पूछताछ जारी शनिवार दोपहर को डॉक्टरों के पैनल द्वारा मृतक महिला सविता के शव का पोस्टमॉर्टम किया गया। जीआरपी के जांच अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में मामला पति की मौत के बाद उपजे मानसिक तनाव और आत्महत्या का लग रहा है। हालांकि, घटना के अन्य पहलुओं और वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए मृतका के बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों से गहन पूछताछ की जा रही है।