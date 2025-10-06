अगले मानसून में गुरुग्राम नहीं होगा पानी-पानी! नगर निगम ने अभी से बनाया तगड़ा प्लान

गुरुग्राम नगर निगम ने मानसून 2026 में जलभराव की समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए शहर के 153 हॉटस्पॉट को चिह्नित कर 'मिशन अप्रैल 2026' के तहत काम शुरू कर दिया है।

गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) ने अगले साल मानसून के दौरान शहर को जलभराव की भयानक समस्या से पूरी तरह मुक्त करने के लिए अभी से युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए निगम ने निजी सलाहकारों की मदद से शहर के 153 जलभराव वाले बिंदुओं को चिह्नित किया है।

निगम अधिकारियों ने दावा किया है कि इस बार केवल कागजी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि वैज्ञानिक सलाह के आधार पर जमीनी स्तर पर ठोस काम किया जा रहा है। निगम का लक्ष्य है कि मानसून 2026 के आगमन से पहले, अप्रैल 2026 तक इन सभी हॉटस्पॉट पर काम पूरा कर लिया जाए, ताकि अगले साल शहर में जलभराव न हो और गुरुग्राम की छवि सुधरे। इस बार जल निकासी और जल संरक्षण दोनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान से गुरुग्राम के लाखों नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और उन्हें कई सीधी सुविधाएं मिलेंगी। जलभराव नहीं होने से सड़कों और अंडरपासों पर जलभराव समाप्त होने से यातायात बाधित नहीं होगा, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों और स्कूली बच्चों को सबसे बड़ी राहत मिलेगी और समय बचेगा। जलभराव के दौरान सड़कों के गड्ढे छिप जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। स्थायी समाधान से हादसों में कमी आएगी और सड़कें सुरक्षित होंगी। जलभराव के कारण मच्छरों और गंदगी से फैलने वाली बीमारियों (जैसे डेंगू और मलेरिया) की आशंका कम होगी, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य बेहतर होगा।

निचले इलाकों और सोसाइटियों की समस्या खत्म होगी निचले इलाकों और सोसाइटियों में पानी घुसने की समस्या खत्म होगी, जिससे घरों और संपत्ति को होने वाले नुकसान से बचाव होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और तालाबों के जीर्णोद्धार से वर्षा जल का संग्रहण हो सकेगा, जिससे भूजल स्तर में सुधार होगा और शहर को पानी की कमी से भी निपटने में मदद मिलेगी। यह पहल न केवल शहर की बुनियादी ढांचागत समस्याओं को हल करेगी, बल्कि गुरुग्राम को एक स्मार्ट और सुरक्षित शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। अब देखना यह है कि निगम अपने 'मिशन अप्रैल 2026' के लक्ष्य को कितनी सटीकता से पूरा कर पाता है।

इन स्थानों पर मानसून के दौरान होती है समस्या मानसून के दौरान ओल्ड गुरुग्राम में खांडसा गांव, सेक्टर नौ, नौ ए, सेक्टर दस, शीतला कॉलोनी, सेक्टर चार, पालम विहार, शीतला माता रोड, रेलवे रोड आदि स्थानों पर जलभराव की समस्या होती है। वहीं, न्यू गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-56, सेक्टर-40, सेक्टर-46, सेक्टर-31, और एसपीआर (साउथ पेरिफेरल रोड) पर जलभराव होता है। इनके अलावे सुभाष चौक, होंडा चौक अंडरपास, वाटिका चौक, एक्सटेंशन रोड, और पुराना गुड़गांव रेलवे स्टेशन के आसपास का क्षेत्र भी जलभराव से प्रभावित होता है।