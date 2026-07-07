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बाढ़ जैसे हालात, 5 किलोमीटर लंबा जाम;कुछ ही घंटों की बारिश में पानी-पानी हुआ गुरुग्राम

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, कृष्ण कुमार, गुरुग्राम
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मंगलवार को जोरदार बारिश के बाद गुरुग्राम में जगह-जगह पानी भर गया और ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। 

बाढ़ जैसे हालात, 5 किलोमीटर लंबा जाम;कुछ ही घंटों की बारिश में पानी-पानी हुआ गुरुग्राम

गुरुग्राम में मंगलवार को हुई 76 मिलीमीटर (एमएम) की मूसलाधार बारिश ने शहर को पूरी तरह से पानी-पानी कर दिया। महज कुछ घंटों की इस भारी बरसात से शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और तमाम मुख्य सड़कें और एक्सप्रेसवे जलमग्न हो गए। जलभराव का आलम यह था कि जिला उपायुक्त (डीसी) आवास के सामने मुख्य सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिससे वहां से गुजर रहे दो वाहन मलबे और पानी के बीच फंस गए।

बारिश के कारण नरसिंहपुर के पास दिल्ली-जयपुर हाईवे पर एक से दो फीट गहरा पानी जमा हो गया। इसके चलते हाईवे पर करीब पांच किलोमीटर लंबा भयंकर जाम लग गया, जिसमें हजारों राहगीर और गाड़ियां घंटों फंसी रहीं।

इन इलाकों में भी भरा पानी

इसके अलावा राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, सुभाष चौक, वाटिका चौक, शीतला माता रोड, राजेंद्र पार्क और द्वारका एक्सप्रेसवे सहित शहर के सैकड़ों प्रमुख चौराहों पर नाले ओवरफ्लो हो गए और सड़कें तालाब बन गईं। हालांकि, इस विकट स्थिति के बीच नगर निगम (एमसीजी) और जीएमडीए की टीमें विभिन्न प्रभावित जगहों पर पंप और मशीनरी की मदद से पानी की निकासी का प्रयास करती नजर आईं।

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गुरुग्राम पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

जलभराव और भारी जाम की स्थिति को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया, दिल्ली से जयपुर जाने वाले वाहन चालकों की सुरक्षा और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए रूट में बदलाव किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे राजीव चौक से बाएं मुड़ें और SPR रोड का इस्तेमाल करें। हीरो होंडा चौक से बाएं मुड़ें और SPR रोड से होते हुए अपनी मंज़िल की ओर जाएं। दिल्ली से आने वाले वाहन चालक द्वारका एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।

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दूसरी ओर, भारी बारिश के कारण सिविल लाइन रोड पर सड़क धंस गई जिससे वहां खड़ी दो गाड़ियों के टायर बुरी तरह फंस गए। सीवर पाइपलाइन बिछाने के लिए इस हिस्से की हाल ही में खुदाई की गई थी, और भारी बारिश ने सड़क की हालत और खराब कर दी, जिससे सड़क धंस गई।

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पीटीआई से इनपुट

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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