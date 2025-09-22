गुरुग्राम सेक्टर-23 में पानी की मेन पाइपलाइन फटी, कई सेक्टरों और कॉलोनियों में जल संकट गहराया

गुरुग्राम सेक्टर-23 में पानी की मुख्य पाइप लाइन फटने से सात इलाकों में पेयजल संकट गहरा गया है। इनमें सेक्टर-21, 22, 23, 23ए के अलावा गांव डूंडाहेड़ा, कार्टरपुरी और मौलाहेड़ा शामिल हैं। लोगों को पानी के लिए टैंकर पर आश्रित होना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही से यह स्थिति बनी है। शनिवार दोपहर को सेक्टर-23 के बूस्टिंग स्टेशन पर पाइप लाइन फट गई। इससे बूस्टिंग स्टेशन पानी में डूब गया। जीएमडीए ने बसई जल शोधन संयंत्र से पानी की सप्लाई को बंद कर दिया। इससे पेयजल सप्लाई ठप हो गई। सेक्टर-23ए की आरडब्ल्यूए ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर गुरुग्राम नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। आरडब्ल्यूए ने बताया कि उन्होंने पिछले दो सालों से लगातार नगर निगम को बूस्टर पर पानी की व्यवस्था को सुधारने की शिकायतें दी थीं, लेकिन अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया।

आरडब्ल्यूए का आरोप है कि नगर निगम के पास न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही काम करने की इच्छाशक्ति। यही वजह है कि सारा काम जुगाड़ पर आश्रित है। आरडब्ल्यूए ने पहले ही जीएमडीए से यह सुविधा नगर निगम से लेकर खुद संभालने का अनुरोध किया था, ताकि नागरिकों को बार-बार ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस घटना ने एक बार फिर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

टैंकर मंगाने को मजबूर पानी की आपूर्ति न होने के कारण कई घरों में लोगों ने टैंकरों से पानी खरीदने को मजबूर होना पड़ा। पीने के पानी को लेकर भी लोगों को दुकानों से पानी के बोतलें खरीदने को मजबूर होना पड़ा। यह पहली बार नहीं है कि सेक्टर में अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।