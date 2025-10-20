गुरुग्राम के दो सेक्टरों में पेयजल संकट गहराया, दूसरे दिन भी पानी के लिए तरसे लोग
संक्षेप: गुरुग्राम नगर निगम अधिकारियों की अनदेखी से सेक्टर-चार और सेक्टर-सात की पॉकेट-दो और पॉकेट-तीन के हजारों परिवारों को रविवार को दूसरे दिन पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ा। सेक्टर-नौ के बूस्टिंग स्टेशन की मोटर खराब होना पेयजल संकट गहराने का कारण बताया जा रहा है।
गुरुग्राम नगर निगम अधिकारियों की अनदेखी से सेक्टर-चार और सेक्टर-सात की पॉकेट-दो और पॉकेट-तीन के हजारों परिवारों को रविवार को दूसरे दिन पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ा। सेक्टर-नौ के बूस्टिंग स्टेशन की मोटर खराब होना पेयजल संकट गहराने का कारण बताया जा रहा है।
लोगों का आरोप कि रविवार सुबह जेई और एसडीओ को मोटर खराब होने की सूचना दे दी गई थी, लेकिन शाम तक मोटर को न तो ठीक करवाया गया और न ही बदला गया। लोगों को धनतेरस के मौके पर पानी की समस्या का सामना करना पड़ा।
सेक्टर-सात पॉकेट-दो, तीन के निवासियों ने कहा कि शाम हो गई है, लेकिन अभी तक मोटर नहीं आई है। इसके अलावा देवीलाल नगर में मकान नंबर 652 तक करवाए गए पानी के कनेक्शन से भी पानी नहीं आ रहा है।
लोगों ने मांग की है कि जिन-जिन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंचा है, वहां तत्काल टैंकरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। जन सरकार के दावों पर सवालिया निशान लगाती है। सेक्टर-सात आरडब्ल्यूए के महासचिव हरीश सरदाना के मुताबिक दो दिन से पानी की दिक्क्त है। पानी नहीं मिलने की वजह से बेहद परेशानी हो रही है।
गुरुग्राम निगम के मुख्य अभियंता विजय ढाका का कहना है कि पानी की समस्या के समाधान के आदेश जारी कर दिए हैं। देरी पर जेई और एसडीओ से जवाब तलब किया जाएगा।