Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGurugram water crisis deepens in two sectors
गुरुग्राम के दो सेक्टरों में पेयजल संकट गहराया, दूसरे दिन भी पानी के लिए तरसे लोग

गुरुग्राम के दो सेक्टरों में पेयजल संकट गहराया, दूसरे दिन भी पानी के लिए तरसे लोग

संक्षेप: गुरुग्राम नगर निगम अधिकारियों की अनदेखी से सेक्टर-चार और सेक्टर-सात की पॉकेट-दो और पॉकेट-तीन के हजारों परिवारों को रविवार को दूसरे दिन पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ा। सेक्टर-नौ के बूस्टिंग स्टेशन की मोटर खराब होना पेयजल संकट गहराने का कारण बताया जा रहा है।

Mon, 20 Oct 2025 09:05 AMSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम नगर निगम अधिकारियों की अनदेखी से सेक्टर-चार और सेक्टर-सात की पॉकेट-दो और पॉकेट-तीन के हजारों परिवारों को रविवार को दूसरे दिन पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ा। सेक्टर-नौ के बूस्टिंग स्टेशन की मोटर खराब होना पेयजल संकट गहराने का कारण बताया जा रहा है।

लोगों का आरोप कि रविवार सुबह जेई और एसडीओ को मोटर खराब होने की सूचना दे दी गई थी, लेकिन शाम तक मोटर को न तो ठीक करवाया गया और न ही बदला गया। लोगों को धनतेरस के मौके पर पानी की समस्या का सामना करना पड़ा।

सेक्टर-सात पॉकेट-दो, तीन के निवासियों ने कहा कि शाम हो गई है, लेकिन अभी तक मोटर नहीं आई है। इसके अलावा देवीलाल नगर में मकान नंबर 652 तक करवाए गए पानी के कनेक्शन से भी पानी नहीं आ रहा है।

लोगों ने मांग की है कि जिन-जिन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंचा है, वहां तत्काल टैंकरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। जन सरकार के दावों पर सवालिया निशान लगाती है। सेक्टर-सात आरडब्ल्यूए के महासचिव हरीश सरदाना के मुताबिक दो दिन से पानी की दिक्क्त है। पानी नहीं मिलने की वजह से बेहद परेशानी हो रही है।

गुरुग्राम निगम के मुख्य अभियंता विजय ढाका का कहना है कि पानी की समस्या के समाधान के आदेश जारी कर दिए हैं। देरी पर जेई और एसडीओ से जवाब तलब किया जाएगा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।