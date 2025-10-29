गुरुग्राम में पानी और सीवर के रेट बढ़े, देखें इस बार कितने बढ़े दाम; 5 साल का बकाया भी वसूलेगा MCG

संक्षेप: गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) ने शहर के सेक्टर-1 से 57 तक के सभी आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और औद्योगिक इकाइयों के लिए पानी और सीवरेज शुल्क में पांच फीसदी तक की वार्षिक वृद्धि लागू करने का निर्णय लिया है।

गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) ने शहर के सेक्टर-1 से 57 तक के सभी आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और औद्योगिक इकाइयों के लिए पानी और सीवरेज शुल्क में पांच फीसदी तक की वार्षिक वृद्धि लागू करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, निगम अब वर्ष 2020 से 2025 तक का बकाया पांच फीसदी बढ़ी हुई दर के हिसाब से भी वसूल करेगा, जिसे पिछले वर्षों में लागू नहीं किया गया था। इस कदम से शहर के उपभोक्ताओं के पानी के बिलों में सीधे तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

शुल्क में यह वृद्धि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के 12 फरवरी, 2018 के नोटिफिकेशन के अनुपालन में की जा रही है। इस नोटिफिकेशन के तहत, बढ़ते रखरखाव और आपूर्ति लागत को पूरा करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पानी और सीवरेज शुल्क में 5 फीसदी की वृद्धि अनिवार्य थी।

हालांकि, नगर निगम ने 2020 के बाद से इस पांच फीसदी की वृद्धि को लागू नहीं कर रहा था, जिससे एक बड़ा अंतर पैदा हो गया है। अधिकारियों के अनुसार, इस अंतर को अब सुधारा जा रहा है। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता मुख्यालय ने बताया कि एजेंसी को दरों में 5 फीसदी की वृद्धि तत्काल लागू करने और 2020 से 2025 तक की 5 फीसदी बढ़ी हुई दर को वसूलने का निर्देश दिया गया है, जिसे नगर निगम द्वारा लागू नहीं किया गया था। यह दर वृद्धि मीटर और बिना मीटर वाले कनेक्शन सहित सभी आवासीय, संस्थागत, वाणिज्यिक इकाइयों आदि पर लागू होगी।

निगम क्षेत्र में पौने दो लाख से अधिक है पानी के कनेक्शन : नगर निगम क्षेत्र में फिलहाल एक लाख 87 हजार कुल पानी के कनेक्शन है। इनमें से 30 हजार लोगों ने अपने पानी के कनेक्शनों पर पानी के मीटर लगवाए हुए हैं। अब निगम की तरफ से बिल वसूली के साथ अवैध पानी के कनेक्शनों को काटने की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर निगम ने अपनी योजना तैयार कर ली है।

लोगों पर बोझ बढ़ेगा एचएसवीपी के अनुसार पांच फीसदी की वार्षिक बढ़ोतरी का संचयी प्रभाव अब उपभोक्ताओं के बिलों पर दिखेगा। आवासीय मीटर कनेक्शन (पहले 10 किलोलीटर के लिए): 2018 में यह दर 2.50 प्रति किलोलीटर थी। 2023 में यह बढ़कर 2.63 हो गई। अब यह दर 2.89 प्रति किलोलीटर तक पहुंच गई है। 2027 तक दर बढ़कर 3.19 प्रति किलोलीटर हो जाएगी। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, वाणिज्यिक, औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए भी दरों को आनुपातिक रूप से संशोधित किया है।