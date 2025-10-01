gurugram viral video of suv with firecrackers stunt on dwarka expressway गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर SUV से आतिशबाजी, कैसे दागे शॉट्स- VIDEO, Ncr Hindi News - Hindustan
gurugram viral video of suv with firecrackers stunt on dwarka expressway

गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर SUV से आतिशबाजी, कैसे दागे शॉट्स- VIDEO

गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी से पटाखे दागते हुए स्टंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गुरुग्राम पुलिस ने इस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, गुरुग्रामWed, 1 Oct 2025 10:33 PM
गुरुग्राम में युवाओं के बीच सोशल मीडिया पर छाने की सनक जानलेवा स्टंटबाजी का रूप लेती जा रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात को एक काले रंग की स्कार्पियो गाड़ी पर आतिशबाजी का खतरनाक स्टंट किया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने अब इसे लेकर जांच शुरू कर दी है।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार में चल रही बिना नंबर की कार की छत पर युवक पटाखे रखकर फोड़ रहे हैं। कार की छत पटाखे के शॉट्स दनादन निकल रहे हैं। ये पटाखे ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे थे और नीचे ही फट रहे थे, जिससे एक्सप्रेसवे पर चल रहे अन्य वाहन चालकों को काफी परेशानी और खतरा महसूस हुआ।

यह गाड़ी बिल्कुल नई लग रही थी और उस पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी। स्टंटबाज युवक केवल पटाखे फोड़ने तक ही नहीं रुके, वरन एक अन्य युवक दूसरी कार की सनरूफ से बाहर निकलकर इस पूरी घटना का वीडियो बना रहा था। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार में ऐसी स्टंटबाजी सड़क सुरक्षा के नियमों का खुला उल्लंघन है।

हाल ही में गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार गाड़ी चलाने के चलते तीन युवतियों समेत दो युवकों की दुखद मौत हुई थी। इसने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया था। इसके बावजूद, नए युवा अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं। ऐसे स्टंटबाज लगातार अपनी तथा दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टंटबाजों की एसयूवी के पीछे चल रही एक कार के चालक ने मोबाइल फोन से पूरी घटना का वीडियो बनाया और इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। गुरुग्राम पुलिस अब तक आरोपियों का पता नहीं लगा पाई है। पुलिस का कहना है कि मामला जरूरी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। इसकी जांच की जा रही है।

युवा तैश में आकर हाईवे, एक्सप्रसेवे पर शहर की अंदरुनी सड़कों पर स्टंटबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वीडियो के संज्ञान में आते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जल्द कार के मालिक की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)