हाथ में बॉटल, चलती कार की छत पर स्टंट; गुरुग्राम की घटना- वायरल VIDEO
गुरुग्राम में खतरनाक स्टंटबाजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक शख्स चलती कार की छत पर खड़े होकर झूमता दिख रहा है। आरोपी के हाथ में एक बॉटल भी नजर आ रही है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
गुरुग्राम में एक बार फिर खतरनाक स्टंट का मामला सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक शख्स चलती कार की छत पर खड़े होकर झूमता दिख रहा है। आरोपी के हाथ में एक बॉटल भी नजर आ रही है। इस बॉटल से शख्स कुछ पीता हुआ भी नजर आ रहा है। घटना द्वारका एक्सप्रेस-वे की बताई जा रही है। यह वीडियो नया है या पुराना लाइव हिन्दुस्तान इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
इस घटना के अलावा दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर से भी खतरनाक स्टंट का मामला सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक टैक्सी ड्राइवर चलती कार की छत पर खड़े होकर गाड़ी चलाता दिख रहा है। यह वीडियो सरहौल बॉर्डर के पास बने धनचिरी कैंप के सामने का बताया जा रहा है। हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहे। हम केवल वायरल वीडियो को रिपोर्ट कर रहे हैं।
वायरल वीडियो में एक सफेद रंग की मारुति अर्टिगा टैक्सी (कैब) सड़क पर बिना ड्राइवर के चलती हुई दिखती है। ड्राइवर गाड़ी की छत पर खड़ा होकर स्टंट कर रहा है। जब सड़क पर मौजूद लोग इसका वीडियो बनाने लगते हैं तो टैक्सी ड्राइवर तुरंत छत से कूदकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। मौके से गाड़ी को गुरुग्राम की तरफ भगा ले जाता है।
कैब चालक ने यह वीडियो 19 सितंबर 2025 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड की थी। इसमें दो हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक करने के साथ 30 से ज्यादा ने कमेंट भी किए। बता दे कि पॉइंट शनिवार-रविवार की सुबह बाइकर्स के जमावड़े के कारण अक्सर स्टंट का केंद्र बना रहता है।
गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि स्टंटबाजी करते टैक्सी ड्राइवर का वीडियो पुलिस के संज्ञान में आ गया है। उन्होंने कहा कि वीडियो में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस प्रवक्ता ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी टैक्सी ड्राइवर की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि सार्वजनिक सड़कों पर ऐसी जानलेवा स्टंटबाज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।