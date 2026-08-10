गुरुग्राम की पॉश सोसाइटी में मेड से बर्बरता; VIDEO वायरल होने के बाद केस दर्ज
गुरुग्राम की एक पॉश सोसाइटी में घरेलू सहायिका से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वीडियो के आधार पर आरोपी महिला के खिलाफ सुशांत लोक थाने में केस दर्ज किया गया है।
गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड स्थित एक नामी सोसाइटी में एक महिला का मेड से मारपीट और यातनाएं देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो अप्रैल का बताया जा रहा है। इसमें महिला की तरफ से घरेलू सहायिका को बाल पकड़कर पीटा जा रहा है। महिला गुरुग्राम के एक शराब कारोबारी की पत्नी है। घरेलू सहायिका नेपाल मूल की बताई जा रही है। गुरुग्राम पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पड़ोसी ने बनाया वीडियो
अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गुरुग्राम के एक लग्जरी अपार्टमेंट में एक महिला को कथित तौर पर अपनी घरेलू सहायिका यानी मेड के साथ मारपीट करते हुए कैमरे में कैद किया गया। पड़ोसी ने किचन की खिड़की से मारपीट और यातनाएं देने का वीडियो रिकॉर्ड किया। लगभग 90 सेकंड की वीडियो क्लिप के आधार पर पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है।
थप्पड़ मारे और बाल खींचे
पुलिस ने रविवार को बताया कि गोल्फ कोर्स रोड स्थित एक लग्जरी अपार्टमेंट की महिला के खिलाफ जानबूझकर चोट पहुंचाने से संबंधित बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। दूसरे अपार्टमेंट से किचन की खिड़की के जरिए रिकॉर्ड किए गए वीडियो में महिला को किचन के अंदर घरेलू सहायिका को बार-बार थप्पड़ मारते और उसके बाल खींचते हुए देखा जा सकता है।
नेपाली मूल की मेड, नहीं दर्ज कराई शिकायत
पुलिस सूत्रों के अनुसार, घरेलू सहायिका पिछले दो साल से आरोपी महिला के घर पर काम कर रही है। वह नेपाल की रहने वाली है। घरेलू सहायिका के एक रिश्तेदार ने कहा कि उसने गुरुग्राम पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। मेड के करीबी रिश्तेदार ने बताया कि उसको मालकिन से कोई शिकायत नहीं है। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की बात कही है।
वायरल वीडियो का पुलिस ने लिया संज्ञान
वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया कि वीडियो में दिख रही घरेलू सहायिका अपने गृहनगर लौट चुकी है। हालांकि, गुरुग्राम पुलिस ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है। डीसीपी (ईस्ट) संदीप कुमार ने कहा कि वायरल वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में रविवार रात को आरोपी महिला के खिलाफ बीएनएस की धारा 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत केस दर्ज किया गया है।
वायरल वीडियो के सभी पहलुओं की जांच
पुलिस ने बताया कि घटना जुलाई के आखिरी हफ्ते की बताई जाती है। पुलिस ने कहा कि वे घटना और वीडियो से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं। सुशांत लोक पुलिस स्टेशन के एसएचओ अमन कुमार का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की भी छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।