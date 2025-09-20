gurugram vhp demonded meat and fish shops be closed during navratri नवरात्रि पर गुरुग्राम में बंद रखी जाएं मांस मछली की दुकानें, विहिप की प्रशासन से मांग, Ncr Hindi News - Hindustan
विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने गुरुग्राम के उपायुक्त को एक चिट्ठी दी है। इसमें उन्होंने मांग की है कि नवरात्रि के त्यौहार को देखते हुए जिले की सभी मांस और मछली की दुकानें बंद कर दी जाएं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh पीटीआई, गुरुग्रामSat, 20 Sep 2025 09:40 PM
नवरात्रि पर गुरुग्राम में बंद रखी जाएं मांस मछली की दुकानें, विहिप की प्रशासन से मांग

गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अनुरोध किया है कि नवरात्रि को देखते हुए जिले में सभी मांस और मछली की दुकानें बंद कर दी जाएं। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि ज्ञापन में कहा गया है कि मंदिरों, स्कूल कॉलेजों और आवासीय क्षेत्रों के पास चल रही मांस मछली की दुकानें श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। इन दुकानों की वजह से त्योहारों के दौरान आम लोगों को असुविधा होती है।

ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि कई दुकानों में खाद्य सुरक्षा मानकों और स्वच्छता नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे आम लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र तंवर ने बताया कि ज्ञापन में प्रशासन से धार्मिक और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की गुजारिश की गई है। साथ ही स्वच्छता के सख्त निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

वहीं दिल्ली में भी बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह की ओर से नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानों को बंद रखने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मेयर राजा इकबाल सिंह को इस बारे में पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में नवरात्रि के दौरान मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

बीजेपी विधायक अजय महावर ने भी कहा है कि नवरात्रि का समय बहुत पवित्र होता है। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में खुले में मीट की बिक्री पर रोक लगाई जानी चाहिए। बता दें कि इससे पहले सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान भी इस तरह की मांग करते हुए पत्र लिखा गया था।तब कहा था कि लोगों को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना त्योहार मनाने की अनुमति दी जानी चाहिए।