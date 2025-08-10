सावधान! गुरुग्राम में चल रहा टायर पंक्चर का खेल, एक आदमी को उठाना पड़ा 8000 रुपए का नुकसान

गुरुग्राम के एक पेट्रोल पंप पर टायर का पंक्चर बनाने वाले बड़ा खेल कर रहे हैं। एक आदमी को कार के टायर का एक पंक्चर बनवाने के चक्कर में 8000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। उस आदमी ने इंस्टाग्राम पर अपनी आपबीती शेयर करते हुए लोगों को सावधान रहने के लिए आगाह किया है।

गुरुग्राम के एक आदमी ने हाल ही में बताया कि कैसे एक पेट्रोल पंप पर टायर की दुकान पर एक पंक्चर बनावाने के चक्कर में उनके साथ धोखाधड़ी हुई। प्रणय कपूर नाम के इस आदमी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पेट्रोल पंपों के भीतर स्थित कुछ टायर की दुकानों पर चल रही धोखाधड़ी का जिक्र किया गया है।

उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा कि पेट्रोल पंप पर टायर पंक्चर हो गया। कपूर ने बताया कि गाड़ी चलाते समय उन्होंने एक चेतावनी लाइट देखी जो टायर पंक्चर होने का संकेत दे रही थी। वह तुरंत नजदीकी पेट्रोल पंप पर गए। वहां एक मैकेनिक ने टायर की जांच की और बताया कि टायर पंक्चर हो गई है। मैकेनिक ने कहा कि जांच करने के लिए टायर को पूरी तरह निकालना होगा।

जैक की मदद से कार को उठाने के बाद टायर की दुकान के मैकेनिक ने टायर बाहर निकाला। उसने कपूर के सामने ही टायर पर साबुन का पानी छिड़का और उसे ब्रश से साफ किया। मैकेनिक ने टायर से एक स्क्रू निकालना शुरू किया। उसने दावा किया कि चार अलग-अलग पंक्चर हैं, जिन्हें ठीक करना जरूरी है। उसने कहा कि हर पंक्चर के लिए मशरूम पैच की जरूरत है। उसने हर पैच के लिए 300 रुपए यानी चारों के लिए कुल 1200 रुपए बताया।

हालांकि कपूर ने उससे पंक्चर ठीक नहीं कराया और टायर मरम्मत की दूसरी दुकान पर गए। वहां मैकेनिक ने टायर की जांच की और बताया कि केवल एक ही पंक्चर असली था। बाकी पंक्चर पहले वाले मैकेनिक ने बिल बढ़ाने के लिए जानबूझकर बनाए थे। फिर मैकेनिक ने कपूर को एक कांटे जैसा औजार दिखाया, जिसका इस्तेमाल धोखेबाज टायर की जांच का नाटक करते हुए नकली पंक्चर बनाने के लिए करते हैं।

आखिरकार टायर को पूरी तरह से बदलना पड़ा, जिसकी कीमत कपूर को 8000 रुपए पड़ी। उन्होंने वीडियो में कहा कि मेरी जैसी महंगी गलती मत दोहराना। अपने दोस्तों और परिवार को सावधान करने के लिए यह वीडियो उनके साथ शेयर करना।

इंटरनेट यूजर्स ने उनके वीडियो पर तुरंत रिएक्शन देना शुरू किया। कुछ लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए तो कुछ ने हैरानी जताई। एक यूजर ने लिखा, "अरे यार, पिछले 9 महीनों में मेरे साथ भी ऐसा कम से कम तीन बार हुआ है। हर बार मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है!"

एक और यूजर ने टिप्पणी की, "मैंने भी आपकी तरह मुश्किल से सीखा है। अब मैं हमेशा उनके सामने बैठ जाता हूं और उन्हें अपनी उंगलियों से कोई भी चीज हटाने के लिए कहता हूं।"

तीसरे यूजर ने लिखा कि हाल ही में मेरे दोपहिया वाहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब पेट्रोल पंप वाला मेरे टायर का प्रेशर चेक कर रहा था तो उसने कहा कि टायर में कई पंक्चर हैं। हालांकि, मुझे पेट्रोल पंप तक आने में इसका एहसास नहीं हुआ। मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैं टायर की दुकान पर गया और आखिरकार टायर बदलना पड़ा।