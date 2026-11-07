गुरुग्राम के दो ऑफिसों पर ऐक्शन, 50 फीसदी वर्क फ्रॉम आदेश का उल्लंघन करने का आरोप; जारी हो गया नोटिस
सीएक्यूएम के निर्देशों के बाद, डिप्टी कमिश्नर ने 3 नवंबर को 50 फीसदी लोगों के वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश जारी किया था। ये आदेश सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों के लिए जारी हुआ था
गुरुग्राम के दो ऑफिसों को 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोपो में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन दोनों कोर्पोरेट ऑफिसों में अचानक इंस्पेक्शन किया गया था। इस दौरान पाया गया कि यहां 50 फीसदी से ज्यादा लोग ऑफिस से ही काम कर रहे हैं। सेक्टर 42 के दो कॉर्पोरेट कार्यालयों को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया है। इन पर अनिवार्य '50 फीसदी वर्क-फ्रॉम-होम' (घर से काम करने) के निर्देश का उल्लंघन करने का आरोप है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को काबू करने के लिए 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया गया था।
सेक्टर 42 स्थित इन दोनों ऑफिस में जब इंस्पेक्शन किया गया तो पाया गया कि एक ऑफिस में 117 कर्मचारियों में से लगभग 87 ऑफिस से काम कर रहे थे जबकि दूसरे ऑफिस में 262 कर्मचारियों में से लगभग 160 कर्मचारी मौजूद थे। इसका मतलब है कि इन कार्यालयों में लगभग 74 फीसदी और 61 फीसदी कर्मचारी दफ्तर में मौजूद थे, जो कि तय की गई 50 फीसदी की सीमा से ज्यादा है। ऑफिस मैनेजमेंट को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुे 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है।
इसके अलावा उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा गया है जिनमें कुल कर्मचारियों की संख्या, इंस्पेक्शन वाले दिन के बायोमेट्रिक और उपस्थिति रिकॉर्ड, ड्यूटी रोस्टर, और घर से काम करने (रिमोट वर्क) की अनुमति पाने वाले कर्मचारियों की जानकारी शामिल है। नोटिस में यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर मैनेजमेंट की सफाई सही नहीं लगी तो एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021' की धारा 14 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
क्या था आदेश
बता दें, सीएक्यूएम के निर्देशों के बाद, डिप्टी कमिश्नर ने 3 नवंबर को 50 फीसदी लोगों के वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश जारी किया था। ये आदेश सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों के लिए जारी हुआ था जिसमें 5 से 20 नवंबर तक एक समय पर केवल 50 फीसदी कर्मचारियों के ही ऑफिस से काम करने की अनुमति थी। वहीं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सीएक्यूएम ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप तीन के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसके तहत पूरे एनसीआर में धूल उड़ाने वाली और वायु प्रदूषण का कारण बनने वाली निर्माण और तोड़फोड़ (सीएंडडी) गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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