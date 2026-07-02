द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे गुरुग्राम के ये 2 और सेक्टर, 12000 से अधिक परिवारों को होगा फायदा

गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। जीएमडीए ने शहर के दो और सेक्टरों को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना बनाई है। इसके लिए रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण किया जाएगा।

गुरुग्राम में दो और सेक्टरों को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण किया जाएगा। अभी इन दोनों सेक्टरों में रह रहे करीब 12 हजार परिवारों को एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए रेलवे लाइन पर जाम में फंसना पड़ता है। इस आरओबी की डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।

8 जुलाई को खोला जाएगा टेंडर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने मंगलवार शाम को सेक्टर-37सी और सेक्टर-37डी को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए रेलवे फाटक पर आरओबी निर्माण की डीपीआर तैयार करने के लिए टेंडर जारी किया है। 8 जुलाई को इस टेंडर को खोल दिया जाएगा। सलाहकार कंपनी को तीन महीने के अंदर इस आरओबी की डीपीआर को तैयार करना होगा। रेलवे विभाग से आरओबी निर्माण के डिजाइन की मंजूरी लेनी होगी।

इन सोसाइटियों में रहने वालों को फायदा जमीन कम होने की वजह से इस आरओबी को दो या तीन लेन का तैयार किया जाएगा। सलाहकार की तरफ से तैयार डिजाइन के बाद इसकी चौड़ाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। सेक्टर-37 में अपैक्स आवर होम्स, आरएमजी रेजिडेंसी, तक्षिला हाइट्स समेत कई सोसाइटियां विकसित हैं। इस तरह सेक्टर-37डी में रामप्रस्था सिटी के अलावा बीपीटीपी पार्क सरीन, बीपीटीपी पार्क जनरेशन, बीपीटीपी टेरा और बीपीटीपी पार्क व्यू आदि हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे जाने के लिए लोगों को रेलवे फाटक पर फंसना पड़ता है। इस स्थिति में दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग जाती है। वाहन चालकों को सहूलियत देने के उद्देश्य से जीएमडीए ने आरओबी निर्माण का फैसला लिया है।

मौजूदा समय में सड़क बदहाल मौजूदा समय में रेलवे फाटक से लेकर पेट्रोल पंप तक यह सड़क बदहाल अवस्था में है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए हैं। इस वजह से वाहन चालकों को निजी जमीन से होते हुए रेलवे फाटक तक पहुंचना पड़ रहा है। इस आरओबी के निर्माण के लिए रेलवे विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। रेलवे विभाग के अधिकारी निर्माण में आने वाली लागत का पचास प्रतिशत हिस्सा देने को भी तैयार हैं।

द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने के लिए बनेगी 6 लेन की सुरंग वहीं, केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने के लिए 6970 करोड़ रुपये की लागत से 8 किलोमीटर लंबी छह लेन की सुरंग बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने राष्ट्रीय राजमार्ग (ओ) योजना के तहत हाइब्रिड एन्युइटी मोड में इस सुरंग के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुरंग एनएच-148 एई के लिए होगी और द्वारका एक्सप्रेसवे (एनएच 248 बीबी ) को दिल्ली में वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। इस परियोजना की कुल लंबाई 8.1 किमी और कुल लागत 6969.67 करोड़ रुपये है।