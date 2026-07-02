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काम की बात: द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे गुरुग्राम के ये 2 और सेक्टर, 12000 से अधिक परिवारों को होगा फायदा

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। जीएमडीए ने शहर के दो और सेक्टरों को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना बनाई है। इसके लिए रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण किया जाएगा।

द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे गुरुग्राम के ये 2 और सेक्टर, 12000 से अधिक परिवारों को होगा फायदा

गुरुग्राम में दो और सेक्टरों को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण किया जाएगा। अभी इन दोनों सेक्टरों में रह रहे करीब 12 हजार परिवारों को एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए रेलवे लाइन पर जाम में फंसना पड़ता है। इस आरओबी की डीपीआर तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।

8 जुलाई को खोला जाएगा टेंडर

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने मंगलवार शाम को सेक्टर-37सी और सेक्टर-37डी को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए रेलवे फाटक पर आरओबी निर्माण की डीपीआर तैयार करने के लिए टेंडर जारी किया है। 8 जुलाई को इस टेंडर को खोल दिया जाएगा। सलाहकार कंपनी को तीन महीने के अंदर इस आरओबी की डीपीआर को तैयार करना होगा। रेलवे विभाग से आरओबी निर्माण के डिजाइन की मंजूरी लेनी होगी।

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इन सोसाइटियों में रहने वालों को फायदा

जमीन कम होने की वजह से इस आरओबी को दो या तीन लेन का तैयार किया जाएगा। सलाहकार की तरफ से तैयार डिजाइन के बाद इसकी चौड़ाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। सेक्टर-37 में अपैक्स आवर होम्स, आरएमजी रेजिडेंसी, तक्षिला हाइट्स समेत कई सोसाइटियां विकसित हैं। इस तरह सेक्टर-37डी में रामप्रस्था सिटी के अलावा बीपीटीपी पार्क सरीन, बीपीटीपी पार्क जनरेशन, बीपीटीपी टेरा और बीपीटीपी पार्क व्यू आदि हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे जाने के लिए लोगों को रेलवे फाटक पर फंसना पड़ता है। इस स्थिति में दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग जाती है। वाहन चालकों को सहूलियत देने के उद्देश्य से जीएमडीए ने आरओबी निर्माण का फैसला लिया है।

मौजूदा समय में सड़क बदहाल

मौजूदा समय में रेलवे फाटक से लेकर पेट्रोल पंप तक यह सड़क बदहाल अवस्था में है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए हैं। इस वजह से वाहन चालकों को निजी जमीन से होते हुए रेलवे फाटक तक पहुंचना पड़ रहा है। इस आरओबी के निर्माण के लिए रेलवे विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। रेलवे विभाग के अधिकारी निर्माण में आने वाली लागत का पचास प्रतिशत हिस्सा देने को भी तैयार हैं।

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द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने के लिए बनेगी 6 लेन की सुरंग

वहीं, केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने के लिए 6970 करोड़ रुपये की लागत से 8 किलोमीटर लंबी छह लेन की सुरंग बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने राष्ट्रीय राजमार्ग (ओ) योजना के तहत हाइब्रिड एन्युइटी मोड में इस सुरंग के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुरंग एनएच-148 एई के लिए होगी और द्वारका एक्सप्रेसवे (एनएच 248 बीबी ) को दिल्ली में वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। इस परियोजना की कुल लंबाई 8.1 किमी और कुल लागत 6969.67 करोड़ रुपये है।

ट्विन-ट्यूब टनल के तौर पर तैयार होगा डिजाइन

प्रस्तावित टनल रंगपुरी (दक्षिणी दिल्ली) रिज से होकर गुजरेगी। इसे ट्विन-ट्यूब टनल के तौर पर डिजाइन किया गया है। यह शिवमूर्ति इंटरचेंज से शुरू होगी और नेल्सन मंडेला मार्ग और महिपालपुर-छतरपुर रोड के चौराहे से पहले खत्म होगी। यह प्रोजेक्ट यूईआर 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे को दक्षिण दिल्ली में वसंत कुंज से जोड़कर पश्चिम और दक्षिण दिल्ली के बीच तेज कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। इससे गुरुग्राम, द्वारका, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और पश्चिम दिल्ली से दक्षिण दिल्ली की ओर जाने वाले ट्रैफिक को भी फायदा होगा। जमीन के नीचे बनने वाली ट्विन-ट्यूब टनल से जमीन की सतह पर कम से कम रुकावट आएगी और दक्षिणी रिज वन सुरक्षित रहेगा (टनल का 1.98 किमी हिस्सा रिज के नीचे से गुजरेगा।

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Praveen Sharma

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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