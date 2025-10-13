गुरुग्राम में तेज रफ्तार डंपर का कहर, बाइक सवार 2 दोस्तों को पहियों से कुचला; मौके पर ही मौत
गुरुग्राम में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 दोस्तों को कुचल दिया। हादसे में दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक भागने में कामयाब रहा। चालक की पहचान के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।
पुलिस ने सोमवार को बताया कि सेक्टर 65 में एक तेज रफ्तार डंपर ने दो लोगों को कुचल दिया। उन्होंने बताया कि चालक मौके से भागने में कामयाब रहा। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अधिकारियों के अनुसार, मृतकों की पहचान गुरुग्राम के कादरपुर गांव निवासी 31 साल के राजीव कुमार और 30 साल के कोशिंद्र के रूप में हुई है।
पुलिस ने बताया कि दोनों रविवार रात करीब 11 बजे मैदावास से अपने गांव बाइक पर जा रहे थे। इसी दौरान मैदावास रोड पर होटल लेमन ट्री के सामने यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर तेज गति से आ रहा था और उसने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इससे दोनों व्यक्ति सड़क पर गिरकर ट्रक के पहियों के नीचे आ गए। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
कादरपुर निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि दोनों मृतक दोस्त थे और पानी के टैंकर सप्लायर का काम करते थे। उनके दो-दो बच्चे हैं। हादसे में दो जवान बेटों की मौत से गांव में मातम पसरा है।
सेक्टर 65 थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर अजयवीर भड़ाना ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि डंपर चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। चालक की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं।