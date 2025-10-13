Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram two men crushed to death by speeding dumper

गुरुग्राम में तेज रफ्तार डंपर का कहर, बाइक सवार 2 दोस्तों को पहियों से कुचला; मौके पर ही मौत

गुरुग्राम में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 दोस्तों को कुचल दिया। हादसे में दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक भागने में कामयाब रहा। चालक की पहचान के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, गुरुग्रामMon, 13 Oct 2025 10:24 PM
share Share
Follow Us on
गुरुग्राम में तेज रफ्तार डंपर का कहर, बाइक सवार 2 दोस्तों को पहियों से कुचला; मौके पर ही मौत

गुरुग्राम में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 दोस्तों को कुचल दिया। हादसे में दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक भागने में कामयाब रहा। चालक की पहचान के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

पुलिस ने सोमवार को बताया कि सेक्टर 65 में एक तेज रफ्तार डंपर ने दो लोगों को कुचल दिया। उन्होंने बताया कि चालक मौके से भागने में कामयाब रहा। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अधिकारियों के अनुसार, मृतकों की पहचान गुरुग्राम के कादरपुर गांव निवासी 31 साल के राजीव कुमार और 30 साल के कोशिंद्र के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि दोनों रविवार रात करीब 11 बजे मैदावास से अपने गांव बाइक पर जा रहे थे। इसी दौरान मैदावास रोड पर होटल लेमन ट्री के सामने यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर तेज गति से आ रहा था और उसने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इससे दोनों व्यक्ति सड़क पर गिरकर ट्रक के पहियों के नीचे आ गए। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

कादरपुर निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि दोनों मृतक दोस्त थे और पानी के टैंकर सप्लायर का काम करते थे। उनके दो-दो बच्चे हैं। हादसे में दो जवान बेटों की मौत से गांव में मातम पसरा है।

सेक्टर 65 थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर अजयवीर भड़ाना ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि डंपर चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। चालक की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।