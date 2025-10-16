Hindustan Hindi News
गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा, चलती कैब पर पलट गया गिट्टी से भरा ट्राला, 1 की मौत

संक्षेप: एसपीआर रोड से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ एक रोड़ी-बजरी से भरा ट्राला जा रहा था। सेंट जेवियर चौक के पास रोड़ी से लदा ट्रक सेक्टर 49-50 ट्रैफिक लाइट पर बाईं ओर मुड़ रहा था। उसी दौरान एमएनसी की कैब उसके बराबर में चल रही थी। अचानक ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह धीरे-धीरे कैब पर पलट गया।

Thu, 16 Oct 2025 11:45 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। रोड़ी (गिट्टी) से भरा ट्राला एक कैब पर पलट गया। इस घटना में ड्राइवर सहित तीन लोग कैब में ही दब गए। वहीं, घटना में ट्राले का चालक भी घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से कैब को बाहर निकाला और कैब में दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया जबकि दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

मुड़ते हुए बराबर चल रही कैब पर पलट गया ट्राला

कैब पूरी तरह से ट्रॉले के नीचे दब गई और कैब में मौजूद तीन लोग दब गए। आसपास से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन को बुलाया। क्रेन की मदद से ट्रॉले के नीचे दबी कैब को बाहर निकाला गया और लोगों के साथ मिलकर कैब में दबे घायलों को बाहर निकालकर आर्टिमिज अस्पताल भेजा गया है तो डंपर चालक को सेक्टर-10 सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मल्टीनेशनल कंपनी का स्टाफ था कैब में

कैब में मल्टीनेशनल कंपनी का स्टाफ था। मृतक व्यक्ति एमएनसी में सिक्योरिटी गार्ड था और वह कैब में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा था। फिलहाल क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया जा रहा है। सड़क के बीच तक फैली बजरी को भी हटवाया जा रहा है। ट्राले के चालक से पूछताछ के बाद ही हादसे के कारण का पता चल सकेगा। सेक्टर-50 थाना प्रभारी सुखबीर ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने पुष्टि की कि हादसे में कैब में ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड की मौत हुई है।

रिपोर्ट: मोनी देवी