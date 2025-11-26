Hindustan Hindi News
गुरुग्राम में कैंटर की टक्कर से ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौत, CCTV फुटेज की जांच
गुरुग्राम में कैंटर की टक्कर से ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौत, CCTV फुटेज की जांच

संक्षेप:

Wed, 26 Nov 2025 07:59 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, गौरव चौधरी, गुरुग्राम
दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे (एन-48) पर सरहौल टोल प्लाजा के पास देर रात गश्त के दौरान सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। तेज रफ्तार कैंटर ने ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी सिपाही को जोरदार टक्कर मार दी। इससे सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद कैंटर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। उद्योग विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

रात 2 बजे हादसा

मृतक पुलिसकर्मी की पहचान 29 वर्षीय लोकेश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से रेवाड़ी जिले के बूढपुर गांव के निवासी थे और गुरुग्राम यातायात पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात थे। सिपाही लोकेश 25 नवंबर की रात को ट्रैफिक इंस्पेक्टर हाईवे-1 की गश्त टीम की गाड़ी पर ड्यूटी पर थे।

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर हादसा

रात करीब दो बजे जब गश्त गाड़ी दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सरहौल टोल से लगभग 200 मीटर पहले पहुंची, तो सिपाही लोकेश लघुशंका के लिए सड़क किनारे उतर गए। जब वह वापस आकर गाड़ी में बैठने लगे, तभी गुरुग्राम से दिल्ली की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार कैंटर ने उन्हें टक्कर मार दी।

कैंटर चालक फरार

कैंटर की टक्कर इतनी भयानक थी कि सिपाही लोकेश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी में मौजूद अन्य यातायात पुलिसकर्मियों ने तुरंत नीचे उतरकर उन्हें संभाला, लेकिन तब तक कैंटर चालक अपने वाहन सहित मौके से भाग चुका था।

अस्पताल में मौत

पुलिसकर्मी तुरंत सिपाही लोकेश को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना उद्योग विहार थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

हादसे के बाद पुलिस ने टक्कर मारने वाले कैंटर और उसके चालक की पहचान के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सिपाही लोकेश को टक्कर मारने वाले कैंटर की पहचान के लिए एनएच-48 पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। कैंटर की पहचान होते ही चालक को गिरफ्तार करके नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
