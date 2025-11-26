गुरुग्राम में कैंटर की टक्कर से ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौत, CCTV फुटेज की जांच

संक्षेप: गुरुग्राम में सरहौल टोल प्लाजा के पास देर रात गश्त के दौरान सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। तेज रफ्तार कैंटर ने ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी सिपाही को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे (एन-48) पर हुआ।

दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे (एन-48) पर सरहौल टोल प्लाजा के पास देर रात गश्त के दौरान सड़क हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। तेज रफ्तार कैंटर ने ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी सिपाही को जोरदार टक्कर मार दी। इससे सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद कैंटर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। उद्योग विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रात 2 बजे हादसा मृतक पुलिसकर्मी की पहचान 29 वर्षीय लोकेश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से रेवाड़ी जिले के बूढपुर गांव के निवासी थे और गुरुग्राम यातायात पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात थे। सिपाही लोकेश 25 नवंबर की रात को ट्रैफिक इंस्पेक्टर हाईवे-1 की गश्त टीम की गाड़ी पर ड्यूटी पर थे।

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर हादसा रात करीब दो बजे जब गश्त गाड़ी दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सरहौल टोल से लगभग 200 मीटर पहले पहुंची, तो सिपाही लोकेश लघुशंका के लिए सड़क किनारे उतर गए। जब वह वापस आकर गाड़ी में बैठने लगे, तभी गुरुग्राम से दिल्ली की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार कैंटर ने उन्हें टक्कर मार दी।

कैंटर चालक फरार कैंटर की टक्कर इतनी भयानक थी कि सिपाही लोकेश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी में मौजूद अन्य यातायात पुलिसकर्मियों ने तुरंत नीचे उतरकर उन्हें संभाला, लेकिन तब तक कैंटर चालक अपने वाहन सहित मौके से भाग चुका था।

अस्पताल में मौत पुलिसकर्मी तुरंत सिपाही लोकेश को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना उद्योग विहार थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।