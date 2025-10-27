गुरुग्राम में जहां CCTV कैमरे, वहां ट्रैफिक पुलिस कर्मी नहीं काटेंगे चालान; DGP के आदेश हुए लागू

Hindustan Hindi News
Gurugram traffic police will not issue physical challan in areas covered by CCTV cameras Haryana DGP order
Mon, 27 Oct 2025 05:53 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
गुरुग्रामवासियों के लिए राहत भरी खबर है। गुरुग्राम में जहां सीसीटीवी कैमरे या ऑटोमेटेड ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है, उन जगहों पर अब पुलिस कर्मी फिजिकल चालान नहीं काटेंगे। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर यह जानकारी दी है।

डीजीपी ने लिखा कि गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर से मैंने कहा है कि जिस इलाके में कैमरा है, वहां फिजिकल चालान तुरंत प्रभाव से बंद करें। कैमरा आधारित सिस्टम पहले से ही उल्लंघनों को रिकॉर्ड करता है और ई-चालान जारी करता है, ऐसे में पुलिसकर्मियों का सड़क पर खड़ा होकर चालान काटना गैर जरूरी है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने डीसीपी ट्रैफिक को इसकी जानकारी साझा की। इसके बाद डीसीपी ट्रैफिक ने तत्काल प्रभाव से यह नए आदेश गुरुग्राम में लागू कर दिए।

दोहरे चालान से लोग थे परेशान

गुरुग्राम में 119 जगह पर चालान किए जाते हैं। यहां पर तैनात पुलिसकर्मी वाहन चालकों के विभिन्न यातायात उल्लंघन के नियमों की जांच कर कार्रवाई करते हैं। इसमें से 28 जगहों पर 300 कैमरे से भी ऑनलाइन चालान किए जाते हैं। कई बार वाहन चालक यह शिकायत लेकर पहुंचते हैं कि जहां पर ऑनलाइन चालान हुए वहां पर फिजिकल तरीके से भी पुलिसकर्मी ने चालान किए। अब इस नई व्यवस्था के बाद इन शिकायतों में कमी आएगी और लोगों को राहत मिलेगी।

50 प्रमुख चौराहों और हाईवे सेक्शनों पर फिजिकल चालान बंद

डीजीपी ओपी सिंह का तर्क है कि जहां कहीं भी ऑनलाइन कैमरे से यातायात उल्लंघन के चालान किए जा रहे हैं, वहां पर फिजिकल तरीके से चालान होना अनावश्यक है। इससे पुलिस कर्मियों का समय बचेगा और वह यातायात व्यवस्था को अन्य जगहों पर अधिक बेहतर कर सकेंगे। डीसीपी ट्रैफिक डॉ. राजेश मोहन ने बताया कि उन्हें इस बाबत आदेश मिले हैं। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। डीजीपी के इस निर्देश से करीब 50 प्रमुख चौराहों और हाईवे सेक्शनों पर फिजिकल चालान पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसके बजाय, सभी यातायात उल्लंघन कैमरा फुटेज के आधार पर ई-चालान के रूप में वाहन मालिक के मोबाइल या ईमेल पर भेजे जाएंगे।

चालान काटने वाले पुलिस कर्मी क्राइम कंट्रोल में लगाए जाएंगे

करीब 450 पुलिसकर्मी शहर के विभिन्न स्थानों पर फिजिकल चालान करते हैं। अब इन्हें इस व्यवस्था से हटाकर यातायात व्यवस्था में लगाया जाएगा। इससे पुलिस बल की ऊर्जा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों जैसे अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था पर केंद्रित हो सकेगी। इन्हें गुरुग्राम में क्राइम कंट्रोल करने में लगाया जायेगा।

