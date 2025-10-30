Hindustan Hindi News
चालान से पहले सॉरी! गुरुग्राम की सड़कों पर क्या होने जा रहा नया बदलाव

Thu, 30 Oct 2025 04:14 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
सड़क पर चलते हुए जब अचानक आपकी गाड़ी को ट्रैफिक पुलिसकर्मी हाथ देकर रोकते हैं तो क्या बुरा लगता है? कैसा हो यदि गाड़ी रोकते ही आपको वह सॉरी कहें। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रहने वाले वाहन चालक अब ऐसा ही अनुभव करेंगे। दरअसल, गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस को वाहन चालकों से बातचीत के दौरान 'सॉरी' और 'थैंक्स' जैसे शब्दों का प्रयोग करने को कहा गया है।

इस पहल का उद्देश्य सड़क पर आने-जाने वाले नागरिकों के साथ बातचीत को दोस्ताना बनाना और ट्रैफिक नियंत्रण के दौरान होने वाले टकराव को कम करना है। पुलिस महानिरीक्षक (ट्रैफिक) राजेश मोहन ने कहा है कि अब से जब भी कोई वाहन रोकना होगा तो पहले 'सॉरी' कहा जाएगा, उसके बाद दस्तावेज जांचे जाएंगे और अन्त में थैंक्स कहा जाएगा।

इसके पीछे यह विचार है कि संवाद की शुरुआत में छोटा सा शिष्टाचार रखने से आम नागरिक अधिक सहयोग करेंगे और परेशानी कम होगी। डीसीपी ने शहर के प्रमुख ट्रैफिक चौराहों जैसे डीएलएफ फेज 1, साइबर सिटी, शिकंदरपुर पावर हाउस आदि का दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ट्रैफिक व्यवस्था को आसान बनाने के लिए लोगों की समस्याओं को समझें और व्यवहार में बदलाव लाएं।

