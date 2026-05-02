काम की बात: गुरुग्राम में 2 महीने बंद रहेंगे ये दो रास्ते, घर से बाहर निकलने से पहले देख लें नई ट्रैफिक एडवाइजरी
Gurugram Traffic Advisory : गुरुग्राम में रहने वाले और गुरुग्राम आने-जाने वालों के लिए जरूरी खबर है। ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर निर्माण कार्य के चलते मानेसर के सेक्टर 99A में दो मुख्य सड़कों को दो महीने के लिए बंद करने की घोषणा की है। दोनों सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है।
अगर आप गुरुग्राम के मानेसर इलाके या सेक्टर 99A की ओर आवाजाही करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने घोषणा की है कि सड़क निर्माण कार्य के चलते सेक्टर 99A की दो प्रमुख सड़कों को अगले दो महीनों के लिए बंद कर दिया गया है। वाहन चालकों को जाम से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
क्यों बंद हैं रास्ते?
दरअसल, PHC गढ़ी से लेकर परीना कोबन रेजिडेंसी के पास GMDA रोड तक करीब 1.8 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्निर्माण का काम किया जाना है। इस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान लागू किया है।
दो चरणों में होगा काम
ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक सड़क पुनर्निर्माण का यह काम दो अलग-अलग फेज में पूरा किया जाएगा। इसे पूरा होने में दो महीने का वक्त लगेगा।
पहला फेज (1 मई से 30 मई): पहले फेज का काम PHC गढ़ी से MR गार्डन तक चलेगा। इस दौरान गढ़ी से बसई की ओर जाने वाले वाहनों को गोपालपुर के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा।
दूसरा फेज (1 जून से 30 जून): वहीं, दूसरे फेज का काम MR गार्डन से परीना कोबन रेजिडेंसी तक चलेगा। इस अवधि में गढ़ी से द्वारका की ओर जाने वाले वाहनों को पारेना कोबन रेजिडेंसी के पीछे वाले रास्ते से निकाला जाएगा।
ट्रैफिक पुलिस की वाहन चालकों से अपील
● कृपया अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें
● जाम और देरी से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें
● सड़क पर लगे साइनेज और ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें
● निर्माण कार्य के दौरान डायवर्जन योजना में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का सहयोग करें
● आपका धैर्य पूरे सेक्टर 99A समुदाय के लिए एक सुरक्षित और मजबूत सड़क बनाने में मदद करेगा
● ट्रैफिक संबंधी किसी भी सहायता के लिए: डायल करें 112 | हेल्पलाइन 1095 पर संपर्क करें