गुरुग्राम में 20 फरवरी तक बंद रहेगा यह रास्ता, परेशानी से बचने को जानें नए रूट

संक्षेप: गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे से दौलताबाद फ्लाईओवर की ओर जाने वाले रास्ते को 20 फरवरी तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस मार्ग पर सड़क के दोनों ओर निर्माण कार्य चल रहा है। भारी मशीन और सामग्री की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे से दौलताबाद फ्लाईओवर की ओर जाने वाले रास्ते को 20 फरवरी तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस मार्ग पर सड़क के दोनों ओर निर्माण कार्य चल रहा है। भारी मशीन और सामग्री की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

द्वारका एक्सप्रेसवे के रास्ते गुरुग्राम शहर के मुख्य बाजारों, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन की ओर जाने वालों को डायवर्जन का पालन करना होगा।

प्रकाशपुरी मंदिर मार्ग : एक्सप्रेसवे से प्रकाशपुरी मंदिर होकर राजेंद्र पार्क की ओर निकल सकते हैं।

धनवापुर अंडरपास : रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री धनवापुर अंडरपास के रास्ते से निकलें।

सेक्टर-9 मार्ग : शहर के आंतरिक हिस्सों में जाने के लिए सेक्टर-9 की मुख्य सड़क का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, निर्माणाधीन सड़क पर यातायात जारी रहने से हादसों का खतरा बना रहता है। विशेषकर रात के समय लो विजिबिलिटी और भारी वाहनों की आवाजाही को देखते हुए मार्ग को बंद रखा गया है।

झाड़सा से सेशन हाउस जाने वाला रास्ता बंद वहीं, गुरुग्राम के झाड़सा और सेशन हाउस रोड की ओर जाने वाले वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। नगर निगम (एमजीसी) द्वारा सेशन हाउस रेड लाइट पर सीवर लाइन के निर्माण कार्य के कारण इस मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता को परेशानी से बचाने के लिए नई एडवाईजरी जारी की है।