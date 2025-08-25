गुरुग्राम: वाहन चालक से बुरा बर्ताव पर टोल कंपनी पर एक लाख का जुर्माना, NHAI का नोटिस
गुरुग्राम-सोहना हाइवे स्थित गांव घामडौज टोल प्लाजा के दो कर्मियों ने एक वाहन चालक और उसके पिता के साथ दुर्व्यवहार किया। इस पर एनएचएआई ने एक्शन लेते हुए टोल प्लाजा कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सोमवार सुबह गुरुग्राम-सोहना हाइवे स्थित गांव घामडौज टोल प्लाजा के दो कर्मियों ने एक वाहन चालक और उसके पिता के साथ दुर्व्यवहार किया। सोशल मीडिया पर यह मामला सामने आने के बाद एनएचएआई ने टोल प्लाजा कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही साथ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इस नोटिस में पूछा गया है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं रद्द किया जाए। इसका जवाब 7 दिन में कंपनी को देना है।
वाहन चालक शौर्य गर्ग ने सोमवार सुबह 10.51 मिनट पर एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके लिखा कि घामडौज टोल प्लाजा पर नियुक्त दो कर्मियों ने उसके और उसके पिता के साथ बद्तमीजी की। इनके दुर्व्यवहार के कारण उसके पिता की आंखों में आंसू तक आ गए। इस पोस्ट में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को टैग किया गया था।
मामला सामने आने के बाद एनएचएआई ने टोल संचालक कंपनी आरके जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। टोल एजेंसी को कारण बताओ नोटिस दिया है। इसमें जवाब मांगा है कि टोल कर्मियों की इस करतूत के चलते उनकी कंपनी का समझौता रद्द क्यों नहीं किया जाए।
इस नोटिस का जवाब इस कंपनी को एक सप्ताह के अंदर देना है। इस कार्यवाही को एनएचएआई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि एनएचएआई, राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को निर्बाध यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कहा कि सभी टोल संग्रह एजेंसियों को सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।