गुरुग्राम से नोएडा एयरपोर्ट तक चलेंगी सीधी बसें, रूट और टाइम पर फैसला आज; कई जिले के लोगों को लाभ

Gurugram News : साइबर सिटी गुरुग्राम से ग्रेटर नोएडा के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने को जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए राहत देने वाली खबर है। जल्द ही गुरुग्राम से नोएडा एयरपोर्ट के बीच हरियाणा रोडवेज की बसें फर्राटा भरती हुई नजर आएंगी।

Gurugram News : साइबर सिटी गुरुग्राम से ग्रेटर नोएडा के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने को जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए राहत देने वाली खबर है। जल्द ही गुरुग्राम से नोएडा एयरपोर्ट के बीच हरियाणा रोडवेज की बसें फर्राटा भरती हुई नजर आएंगी। इस नई बस सेवा के शुरू होने से हवाई यात्रा करने वाले लोगों को नोएडा एयरपोर्ट तक पहुंचने में काफी आसानी होगी और उनके समय व पैसे दोनों की भारी बचत होगी।

मौजूदा समय में मिलेनियम सिटी गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के बीच हरियाणा रोडवेज की कोई भी सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लोगों को दिल्ली मेट्रो में धक्के खाने पड़ते हैं या फिर कैब और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है, जो आम आदमी की जेब पर काफी भारी पड़ता है। चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय के निर्देशों के बाद, हरियाणा रोडवेज के स्थानीय डिपो ने इस नए एयरपोर्ट रूट को लेकर अपना सर्वे का काम जोर-शोर से शुरू कर दिया है।

बैठक में होगा अंतिम फैसला इस नए रूट पर यात्रियों की कितनी मांग है और यहां कितनी बसें चलाई जाएंगी, इसका अंतिम फैसला आज होने वाली एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया जाएगा। विभागीय जानकारी के अनुसार, रोडवेज मुख्यालय की तरफ से सोमवार को पलवल में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में गुरुग्राम सहित आसपास के कुल पांच जिलों के बस डिपो के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। इसी बैठक में सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। यह तय किया जाएगा कि किस जिले के डिपो से कितनी रोडवेज बसें संचालित की जाएंगी और उनका रूट क्या होगा।

दिल्ली एयरपोर्ट की भीड़भाड़ से मिलेगा छुटकारा इस रोडवेज बस सेवा के शुरू होने से सबसे बड़ा फायदा उन हवाई यात्रियों को होगा जो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम और भीड़भाड़ से बचना चाहते हैं। अब यात्री दिल्ली एयरपोर्ट के बजाय सीधे और सस्ते सफर के जरिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचकर अपनी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट आसानी से पकड़ सकेंगे।