अच्छी खबर! ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम तक दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, यहां बनेंगे स्टेशन; सर्वे पूरा

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम तक नमो भारत ट्रेन का भू-तकनीकी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब डीपीआर तैयार की जा रही है, जो अगले तीन महीने में पूरी होने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की तरफ से गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए ग्रेटर नोएडा तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन के तहत भू तकनीकी सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इसकी डीपीआर तैयार करने के लिए एक कंपनी का चयन करके उसे काम सौंपा जा चुका है।

तीन महीने में डीपीआर होगी तैयार बताया जा रहा है कि अगले तीन महीने में इसके तहत डीपीआर तैयार हो जाएगी। इस योजना के तहत नमो भारत ट्रेन का यह कॉरिडोर करीब 65 किलोमीटर का होगा। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर इफ्को चौक के समीप पहला स्टेशन तैयार किया जाएगा। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर-54 में मेट्रो का दूसरा स्टेशन बनेगा। इसके बाद अगला यानि तीसरा स्टेशन फरीदाबाद के बाटा चौक पर बनेगा। चौथा स्टेशन फरीदाबाद के सेक्टर-85-86 को विभाजित कर रही मुख्य सड़क पर बनेगा। इसके बाद यह ट्रेन नोएडा में प्रवेश करेगी।

नोएडा में कहां बनेगा स्टेशन? नोएडा के सेक्टर-142-168 चौक पर पांचवां स्टेशन बनेगा। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में छठा स्टेशन बनेगा। यह ट्रेन एनसीआरटीसी की तरफ से प्रस्तावित गाजियाबाद-जेवर एयरपोर्ट नमो भारत परियोजना से जुड़ेगी। एनसीआरटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि इस नमो भारत ट्रेन रूट को 180 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तैयार किया जाएगा। हर पांच से सात मिनट में इस रूट पर ट्रेन उपलब्ध करवाई जाएगी। इस रूट के निर्माण पर करीब 15 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। अगले तीन महीने में डीपीआर तैयार हो जाएगा। इस डीपीआर को मंजूरी के लिए हरियाणा और उत्तरप्रदेश सरकार को भेजा जाएगा।

यहां से मंजूरी मिलने के बाद शहरी आवासन मंत्रालय में मंजूरी के लिए डीपीआर को भेज दिया जाएगा। बता दें कि गत पांच मई को हरियाणा सरकार ने इस रूट अलाइनमेंट को मंजूरी प्रदान की थी।

रूट ऐसे निर्धारित होगा इफ्को चौक से यह नमो भारत ट्रेन शुरू होगी, जो डॉ. बीआर आंबेडकर मार्ग, ब्रिगेडियर ओसमान चौक से होते हुए गोल्फ कोर्स रोड पर एआईटी चौक के समीप पहुंचेगी। इसके बाद यह ट्रेन अंसल यूनिवर्सिटी के सामने से अरावली में प्रवेश करके गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर पहुंच जाएगी। गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर करीब 18.4 किलोमीटर दौड़ने के बाद फरीदाबाद में शहीद भगत सिंह मार्ग से होते हुए एनआईटी फरीदाबाद में पहुंच जाएगी। विश्वकर्मा सेतु और दिल्ली-पलवल रेलवे लाइन को पार करते हुए यह बाटा चौक पर पहुंचेगी। इसके बाद सेक्टर-85-86 को विभाजित कर रही मुख्य सड़क से होते हुए यह एफएनजी रोड और यमुना को पार करते हुए नोएडा में प्रवेश कर जाएगी। नोएडा में सेक्टर-142 स्थित मेट्रो स्टेशन के समीप से यह निकलकर गुर्जर रोड और हिंडन नदी को पार करते हुए ग्रेटर नोएडा के कुलेशरा में प्रवेश करेगी।

स्टेशन की बढ़ सकती है संख्या एनसीआरटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि इस रूट पर नमो भारत ट्रेन के स्टेशन की संख्या बढ़ सकती है। डीपीआर बनने के बाद यह स्थिति स्पष्ट होगी। छह की बजाय नौ स्टेशन बनाए जा सकते हैं। नए स्टेशन बनने के बाद इस रूट पर राइडरशिप बढ़ेगी।

अरावली से भी निकलेगी नमो भारत ट्रेन करीब तीन किलोमीटर तक अरावली पर्वत शृंखला से होकर निकलेगी। दो जगह से यह अरावली पर्वत शृंखला से निकलेगी। इसमें अंसल यूनिवर्सिटी के समीप तो दूसरा गांव घाटा के समीप है। घाटा गांव में करीब 300 मीटर का मोड़ बनेगा। यहां से अरावली में प्रवेश कर यह ट्रेन आगे जाकर गांव ग्वाल पहाड़ी से निकलेगी।