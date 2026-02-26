गुरुग्राम को प्रदूषण से राहत दिलाने की तैयारी, 291 करोड़ रुपए का बजट; क्या है प्लान
मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की आबोहवा को साफ और शुद्ध बनाने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण और धूल के गुबार पर लगाम लगाने के लिए निगम ने साल 2026 के लिए एक महत्वाकांक्षी एक्शन प्लान तैयार किया है।
मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की आबोहवा को साफ और शुद्ध बनाने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण और धूल के गुबार पर लगाम लगाने के लिए निगम ने साल 2026 के लिए एक महत्वाकांक्षी एक्शन प्लान तैयार किया है। इस पूरी योजना के लिए निगम ने 291 करोड़ रुपये का बजट खाका खींचकर सरकार को भेजा है। जैसे ही यह राशि स्वीकृत होगी, शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा।
रिपोर्ट के अनुसार, गुरुग्राम की आबादी लगभग 22.5 लाख तक पहुंच चुकी है और शहर में उद्योगों की संख्या भी 400 के पार है। ऐसे में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है। पिछले चार वर्षों का औसत एक्यूआई 198 दर्ज किया गया है, जिसे निगम 2026 के अंत तक घटाकर 178 पर लाने का लक्ष्य रख रहा है। इसके अलावा, स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक माने जाने वाले प्रदूषकों के स्तर को भी कम किया जाएगा।
क्या है प्लान?
पीएम 2.5 में वर्तमान औसत 96 से घटाकर 86 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर करने की योजना है। पीएम 10 की वर्तमान में 196 के मौजूदा औसत को 176 तक सीमित किया जाएगा। इस पूरे मिशन के लिए निगम ने 291 करोड़ की मांग की है। इसमें से 285 करोड़ सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए मांगे गए हैं, ताकि धूल के उड़ने को कम किया जा सके। शेष 6 करोड़ रुपये ट्रक-माउंटेड एंटी-स्मॉग गन्स की खरीद और तैनाती पर खर्च किए जाएंगे।
निगम का मानना है कि धूल और धुएं पर नियंत्रण पा लिया जाए, तो शहर की हवा में सुधार तत्काल देखा जा सकता है। शहर की हवा पर पैनी नजर रखने के लिए फिलहाल विकास सदन, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी और तेरी ग्राम में तीन ऑटोमैटिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन काम कर रहे हैं, जिन्हें भविष्य में और सुदृढ़ करने को लेकर योजना बनाई गई है।संसाधनों का भारी अभाव, 24 मशीनों की तत्काल जरूरत
निगम ने एक्शन प्लान कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को भेज दिया है। रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि वर्तमान में निगम संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। शहर की सफाई के लिए जहां 42 मशीनों की जरूरत है, वहीं केवल 18 मशीनों से काम चलाया जा रहा है। इस कमी को दूर किए बिना 2026 के लक्ष्य को पाना संभव नहीं है, इसीलिए नए बजट में मशीनों की खरीद को प्राथमिकता दी गई है।
मैकेनिकल सफाई और कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी
सड़कों पर उड़ने वाली धूल शहर के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। इसे रोकने के लिए निगम ने एक आक्रामक डस्ट-फ्री कार्यक्रम तैयार किया है। पहले चरण में शहर की 528 किलोमीटर लंबी सड़कों (कुल 294 सड़कें) को धूल मुक्त बनाने का लक्ष्य है। वर्तमान में निगम के पास केवल 18 मैकेनिकल स्वीपिंग (सड़क सफाई) मशीनें हैं, जबकि 42 मशीनों की आवश्यकता है। निगम इस कमी को दूर करने के लिए नई मशीनें खरीदेगा। सड़कों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कर्मचारियों की संख्या 4,910 से बढ़ाकर 5,426 की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें