गुरुग्राम में 3 नए बसअड्डे बनाने का रास्ता साफ, कहां-कहां होगा निर्माण

मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में तीन नए बस अड्डों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। यह बस अड्डे राजीव चौक, सेक्टर-12 और सेक्टर-29 में तैयार किए जाएंगे। परिवहन विभाग इनके लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) को जमीन उपलब्ध करवाएगा।

जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्यामल मिश्रा ने नगर और ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह से बस स्टैंड के लिए परिवहन विभाग से जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया था। बुधवार दोपहर को इस सिलसिले में अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें परिवहन विभाग के आयुक्त टीएल सत्यप्रकाश शामिल हुए। जीएमडीए की तरफ से मुख्य अभियंता अरुण कुमार धनखड़ और मोबिलिटी शाखा के मुख्य महाप्रबंधक कर्नल आरडी सिंघल शामिल हुए।

मिश्रा ने बैठक में आग्रह किया कि मिलेनियम सिटी में 900 सिटी बसों का संचालन करने का लक्ष्य है। ऐसे में इन तीनों जगह पर बस अड्डा निर्माण के लिए जमीन की आवश्यकता है। बैठक में फैसला हुआ कि बस अड्डा निर्माण के लिए परिवहन विभाग की तरफ से जीएमडीए को जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। इस जमीन का मालिकाना हक परिवहन विभाग के पास रहेगा। बस अड्डा परिसर में निर्मित व्यवसायिक दुकानों से होने वाली आधी आमदनी को परिवहन विभाग को देना होगा।

परिवहन विभाग को राजीव चौक पर बस अड्डा निर्माण करने के लिए कृषि विभाग ने साल 2007 में पांच एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई थी। परिवहन विभाग ने बस अड्डे का निर्माण नहीं किया। मिनी सचिवालय में रोजाना हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है। बस अड्डा नहीं होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तरह साल 2002 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने बस अड्डा तैयार करने के लिए परिवहन विभाग को तीन एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई थी, लेकिन यह नहीं बना। मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के समीप सड़क पर सिटी बस खड़ी रहती हैं। इसकी वजह से यातायात जाम भी लगता है। यदि यहां बस अड्डा बन जाता है तो 100 बसों को खड़े करने की व्यवस्था हो सकेगी। इस तरह सेक्टर-12 में मौजूदा बस अड्डे को असुरक्षित घोषित किया जा चुका है।

पहले चरण में सेक्टर-29 में निर्माण किया जाएगा इस योजना के तहत पहले चरण में सेक्टर-29 में बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा। डिजाइन तैयार करने के लिए अगले महीने में एक सलाहकार कंपनी का चयन किया जाएगा। जीएमडीए की योजना है कि अगले दो साल के अंदर सेक्टर-29 में बस अड्डा तैयार कर दिया जाए। सेक्टर-103 में बस अड्डा तैयार किया जाएगा।