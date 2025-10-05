स्टार्ट नहीं हुई स्कॉर्पियो तो थार से बांध ले गए, गुरुग्राम के चोरों की दिलेरी देखी क्या?

जब सुबह हुई तो मालिक ने अपनी गाड़ी खोजी पर उन्हें कहीं नहीं दिखी। उन्होंने तुरंत घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो इस अनोखी चोरी को देख वो भी दंग रह गए। गाड़ी मालिक मोहित जटराना ने पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है।

गुरुग्राम में चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां चोरों ने स्कॉर्पियो न स्टार्ट होने पर उसे थार से बांधकर ले गए। इस अनोखी चोरी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना शिवाजी नगर की है। अब इस सीसीटीवी की मदद से पुलिस इन चोरों को खोजने में लग गई है।

घटना गुरुग्राम के शिवाजी नगर की है जहां अल सुबह एक घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो को चुराने चोर आए थे। चोरों ने पहले स्कॉर्पियो स्टार्ट की,पर वह हुई नहीं। इसके बाद उन्होंने एक और आईडिया निकाला। चोर स्कॉर्पियो को थार से बांधकर अपने साथ ले गए।

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक आदमी घर के बाहर खड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे चोरी करने की कोशिश कर रहा है। उसने गाड़ी का दरवाजा तो खोल लिया, लेकिन उसे स्टार्ट नहीं कर पाया। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो चोर ने अपने साथियों को बुलाया। कुछ देर बाद गली में एक थार रेक्स (Thar Rox) गाड़ी रिवर्स गियर में आती दिखाई दी। चोरों ने एक टोचन बेल्ट की मदद से स्कॉर्पियो को थार से बांध दिया। एक चोर स्कॉर्पियो में बैठ गया, और फिर वे गाड़ी को खींचकर (टो करके) चोरी करके ले जाते दिखे।

जब सुबह हुई तो मालिक ने अपनी गाड़ी खोजी पर उन्हें कहीं नहीं दिखी। उन्होंने तुरंत घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो इस अनोखी चोरी को देख वो भी दंग रह गए। गाड़ी मालिक मोहित जटराना ने पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। मोहित जटराना गुरुग्राम में महिंद्रा एजेंसी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंप दिया है।