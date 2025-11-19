Hindustan Hindi News
चोरी करने के लिए नेपाल में तैयार हो रहे शातिर चोर, हर तरह के ताले को तोड़ने में माहिर

संक्षेप: गुरुग्राम में चोरी की वारदातों के पीछे नेपाल के तीन जिलों में सक्रिय दस से अधिक शातिर गैंग का संगठित पैटर्न सामने आया है, जो प्रशिक्षित चोरों को भेजते हैं, जो पांच मिनट में घर खाली कर देते हैं, जिस कारण पुलिस ने लोगों को बिना सत्यापन नेपाली नौकर न रखने की चेतावनी दी है।

Wed, 19 Nov 2025 08:49 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
दिल्ली-एनसीआर में विशेष रूप से गुरुग्राम में चोरी की वारदातों के पीछे एक संगठित और खतरनाक पैटर्न सामने आया है। अपराध शाखा की जांच में पता चला है कि चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए नेपाल के तीन जिलों में दस से अधिक गैंग शातिर चोरों को तैयार कर रहे हैं और उन्हें विशेष रूप से भारत भेज रहे हैं।

नेपाल के जिले गौरी फैंटा,धनगढ़ी और अच्छाम में सबसे ज्यादा गैंग सक्रिय और यहीं पर चोरी करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षित चोर पांच से सात मिनट में पूरे घर में चोरी कर लेते हैं और हर तरह के ताले को तोड़ने में माहिर होते है। चोरी के बाद भागने का रूट भी पहले से तैयार रखते है। नेपाल का धनगढ़ी जिला काफी छोटा है,लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा दुकानें सोने की है। भारत से चोरी कर लाया गया सोना सबसे ज्यादा यहीं पर बेचा जाता है।

गुरुग्राम के अक्तूबर माह में सेक्टर-17 इलाके में हुई चोरी के एक मामले की जांच करने नेपाल गई पुलिस टीम को इस पूरे संगठित ऑपरेशन के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिली है।

घर में साजिश के तहत काम करते है नेपाली नौकर

गैंग चोरी के लिए घर में प्रवेश करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। निजी एजेंसियों के माध्यम से, या फिर किसी पुराने या भरोसेमंद नौकर के बदले दूसरे व्यक्ति को घर में प्रवेश दिलाते है। इसके अलावा चोरी की योजना बनाने के लिए फेसबुक के ज़रिए पुराने नौकरों से भी संपर्क साध कर लोगों के घरों बारे में जानकारी जुटाते है। निजी एजेंसी को भी नेपाली लोग फर्जी दस्तावेज देते है और उनका सत्यापन तक नहीं होता है। इसके अलावा शातिर चोर ऐसे घरो को ज्यादा निशाना बनाते है,जहां पर ज्यादा नकदी और जेवरात मिले।

अपराध शाखा सेक्टर-43 के प्रभारी इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नेपाल से अपराधी को भारत लाने की कोई संधि नहीं है, जिससे कानूनी प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती है। नेपाल में जाने के बाद चोर को वापस लाया नहीं जा सकता है। ऐसे में चोरी की बढ़ रही घटनाओं को सिर्फ जागरूकता से ही रोका जा सकता है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, गुरुग्राम पुलिस ने आम नागरिकों को नेपाल के लोगों को बिना जांच के घर पर न रखें।

24 घंटे में नेपाल पहुंच जाते हैं बदमाश

चोरी के बाद ये गैंग दिल्ली-एनसीआर से कैब या बस पकड़ते हैं और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी बॉर्डर के रास्ते तेज़ी से नेपाल में प्रवेश कर जाते हैं। वारदात को अंजाम देने के 24 घंटे के भीतर चोर वापस नेपाल पहुंच जाते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। नेपाल पहुंचते ही वह एक होटल में रूकते है और वहीं पर सुनार को बुलाया जाता है। 48 घंटे के भीतर ही शातिर चोर चोरी किया गया सोने को बेच देते है और सुनार भी उस सोने का आकार बदल देता है,ताकि पकड़ा नहीं जा सके।

घर में रह रहे लोगों को देते हैं नींद की गोली

चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए ये अपराधी पहले घर में रह रहे लोगों को उनके खाने में नींद की दवा मिलाकर देते हैं। एक बार जब घर के सभी लोग बेहोश हो जाते हैं, तो ये शातिर चोर केवल पांच से सात मिनट के भीतर पूरे घर को खंगाल कर खाली कर देते हैं। इसके बाद फरार हो जाते हैं। फरार होने के दौरान कई बार मकान मालिक की कार को भी चोरी कर लेकर जाते है।

सेक्टर-43 अपराध शाखा के प्रभारी नरेंद्र शर्मा नेपाली लोगों को घर पर काम करने के लिए बिल्कुल भी नौकर नहीं रखे। यह सिर्फ घरों में चोरी करने के लिए आते हैं। भारत की नेपाल से आरोपियों को पकड़कर लाने की कोई संधि नहीं है,इसी का फायदा चोर उठाते है। बीते कुछ महीनों से चोर हरियाणा के कई जिलो में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

