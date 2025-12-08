थार से ऐसा ठोका कि पलटी घिसटती गई कार, गुरुग्राम का डरा देने वाला VIDEO; अरेस्ट
गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर घामडौज टोल प्लाजा के पास एक थार ने साइड से सड़क पर दौड़ रही कार को ऐसी टक्कर मारी की वह पलट कर घिसटती चली गई। गुरुग्राम पुलिस ने थार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है।
गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर घामडौज टोल प्लाजा के समीप थार ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। थार ने साइड से ऐसी टक्कर मारी की कार पलट कर घिसटती चली गई। इस घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस हादसे में कार चला रहे शख्स को गंभीर चोट पहुंची है। टक्कर मारकर कार को पलटाने के मामले के आरोपी थार चालक को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थार को जब्त कर लिया गया है।
बीते दो दिसंबर को थाना भौंडसी पुलिस में एक शख्स ने शिकायत दी थी कि दोपहर करीब डेढ़ बजे वह घामडौज टोल प्लाजा के समीप पहुंचा तो पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार थार ने उसकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार ने पलटी खाई और दूर तक पलटती चली गई। ऐसा सीन फिल्मों में नजर आता है।
इसके बाद टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए थार चालक ने वाहन को वापस मोड़ा और सोहना की तरफ निकल गया। वायरल वीडियो में व्यस्त सड़क पर अचानक थार मोड़ने के दौरान अफरातफरी मच जाती है। सामने से आ रहा एक शख्स डर से पीछे हट जाता है। कार को टक्कर मारने वाला थार को भगा ले जाता है। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर थार चालक की तलाश शुरू कर दी थी।
गुरुग्राम-सोहना हाईवे के सीसीटीवी फुटेज की जांच में पुलिस को थार के नंबर प्लेट की जानकारी मिली। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस थार मालिक तक पहुंच गई। अलीपुर गांव निवासी 39 वर्षीय भरत को गुरुग्राम पुलिस ने गांव अलीपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह प्रॉपर्टी डीलर है। वह गुरुग्राम की तरफ जा रहा था। घामडौज टोल पर पीड़ित की कार से उसकी थार टकरा गई थी। थार तेज गति में थी, जिससे कार पलट गई।