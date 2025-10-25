गुरुग्राम में थार से खतरनाक स्टंट, दरवाजा खोल करने लगा पेशाब; VIDEO वायरल

संक्षेप: गुरुग्राम में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने थार से स्टंट को नए लेवल पर पहुंचा दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक थार को लापरवाही के साथ स्टंट मारते हुए चला रहा है और युवक उसी थार का दरवाजा खोलकर पेशाब करता हुआ दिखाई दे रहा है।

गुरुग्राम में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने थार से स्टंट को नए लेवल पर पहुंचा दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक थार को लापरवाही के साथ स्टंट मारते हुए चला रहा है और एक युवक उसी थार का दरवाजा खोलकर पेशाब करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टंट और पेशाब करने के दौरान पीछे चल रही कार से किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि स्टंट के दौरान थार मोहित चला रहा था और थार का दरवाजा खोलकर पेशाब करने वाला शख्स अनुज था। पुलिस नो दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों युवक हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं।

इस घटना को लेकर जानकारी देते हुए गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि कार मोहित की थी। पुलिस ने बताया कि मोहित लापरवाही ससे गाड़ी चला रहा था। इस दौरान अनुज ने शर्मनाक हरकत करते हुए चलती थार से दरवाजा खोलकर सड़क पर पेशाब किया।