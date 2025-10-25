गुड़गांव में चलती थार से पेशाब करने का वीडियो वायरल, दो आरोपी दबोचे

संक्षेप: गुरुग्राम में चलती थार कार से एक युवक द्वारा सड़क पर पेशाब करने का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक शिष्टाचार भंग करने वाले दो आरोपियों मोहित और अनुज को गिरफ्तार कर थार गाड़ी भी जब्त कर ली है।

गुड़गांव की सड़कों पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक चलती थार गाड़ी से युवक के पेशाब करने का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। वीडियो देखकर लोगों का गुस्सा भड़क गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की साइबर टीम ने दो आरोपियों को धर दबोचा।

क्या है पूरा मामला? वायरल वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा था कि एक युवक चलती थार गाड़ी से सड़क पर पेशाब कर रहा है। इस हरकत ने न सिर्फ सार्वजनिक शिष्टाचार की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि लोगों में गुस्सा भी भर दिया। गुड़गांव पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि जैसे ही यह वीडियो उनकी नजर में आया, न्यू कॉलोनी थाने की टीम ने तुरंत जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

कौन हैं आरोपी? पुलिस ने जिन दो युवकों को हिरासत में लिया, उनकी पहचान 25 साल के मोहित और अनुज के रूप में हुई है। गाड़ी चला रहा मोहित झज्जर जिले के दादनपुर गांव का रहने वाला है, जबकि अनुज जो सड़क पर पेशाब करता दिखा, उसी जिले के सिलाना गांव का निवासी है। पुलिस ने न सिर्फ इन दोनों को पकड़ा, बल्कि उस थार गाड़ी को भी जब्त कर लिया, जो इस शर्मनाक कांड का हिस्सा थी।