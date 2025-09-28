gurugram thar accident 1947 overspeeding challan in 9 months sold 4 times 9 महीने में 1947 चालान कटे, 4 बार बिकी; गुरुग्राम हादसे वाली THAR का काला सच आया सामने, Ncr Hindi News - Hindustan
9 महीने में 1947 चालान कटे, 4 बार बिकी; गुरुग्राम हादसे वाली THAR का काला सच आया सामने

गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थार गाड़ी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की इग्लास तहसील के शास्त्री नगर हाथरस रोड के पते पर रजिस्टर्ड थी। यह कार अब तक चार बार बिक चुकी थी। इतना ही नहीं जनवरी 2025 से सितंबर तक इस गाड़ी के ओवर स्पीड में 1947 चालान भी कट चुके हैं। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। गौरव चौधरीSun, 28 Sep 2025 07:45 AM
गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हुई थार गाड़ी (UP 81 CS 2319) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की इग्लास तहसील के शास्त्री नगर हाथरस रोड के पते पर रजिस्टर्ड थी। कार का बीमा इंश्योरेंस जून 2026 तक वैध है। कार को लेकर यह भी बात सामने आई है कि कार अब तक चार बार बिक चुकी थी। इतना ही नहीं जनवरी 2025 से सितंबर तक इस गाड़ी के ओवर स्पीड में 1947 चालान भी कट चुके हैं। अधिकांश चालान नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद के हैं। अलीगढ़ के आरटीओ ने बताया कि गुरुग्राम में 06 जुलाई 2022 को चालान ओवर स्पीड में ही हुआ था। इसमें 500 रुपये जुर्माना तभी जमा कराया गया।

अलीगढ़ के विष्णु के नाम पर रजिस्टर्ड है कार : हादसे में पुलिस को अभी कई सवालों के जवाबों की तलाश है। अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कार कौन चला रहा था। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जिस थार कार से सभी दोस्त गुरुग्राम में पार्टी करने के लिए आए थे, वह अलीगढ़ के विष्णु के नाम पर रजिस्टर्ड है। कार का संचालन ग्रेटर नोएडा के रहने वाला उदय कर रहा था। शुक्रवार रात को उदय से उसका दोस्त गौतम कार मांग कर लाया था और अपनी आल्टो कार उदय को देकर आया था। उसने थार कार को सुबह लौटाने की बात कही थी। वहीं पुलिस अभी यह मान रही है कि कार को गौतम ही चला रहा होगा। पुलिस के मुताबिक थ्री डोर कार में अधिकतम पांच लोगों के बैठने की जगह होती है, लेकिन इसमें छह लोग सवार थे।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य : हादसे के बाद फॉरेसिंक टीम भी जांच करने के लिए घटनास्थल पर पहुंची। मौके से साक्ष्य जुटाए गए।

संदीप कुमार, पुलिस प्रवक्ता, ''तेज रफ्तार कार का संतुलन बिगड़ने के बाद पलटते हुए वह डिवाइडर से जा टकराई। दो युवकों और दो युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक छात्रा की अस्पताल में मौत हुई। सभी दोस्त क्लब से पार्टी करने के बाद जयपुर की तरफ जा रहे थे।''

बता दें कि, दिल्ली-जयपुर हाईवे पर झाड़सा चौक के पास शनिवार सुबह लगभग 4:30 बजे एक तेज रफ्तार महिंद्रा थार कार का संतुलन बिगड़ने के बाद वह डिवाइडर से टकरा गई थी। इस दर्दनााक दुर्घटनाग्रस्त में 5 लोगों की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस के अनुसार, कार में छह लोग सवार थे, जिनमें से पांच— 3 युवतियां और 2 युवक मौके पर ही मारे गए, जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।