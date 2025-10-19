टेनिस प्लेयर राधिका यादव मर्डर केस : परिजनों की इस बात से परेशान थी राधिका, चार्जशीट में खुलासा

Hindustan Hindi News
Sun, 19 Oct 2025 06:12 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम में अंतरराष्ट्रीय टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि राधिका परिजनों के टोकने से परेशान थी। हत्या से तीन दिन पहले ही उसने शहर की सबसे महंगी सोसाइटी मंगोलिया में टेनिस कोचिंग देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था।

राधिका ने यह बात अपने एक दोस्त से शेयर करते हुए कहा था कि परिजन उसे लगातार टोक रहे हैं। अब अपने ही घर में दम घुटने लगा है, परिवार के लोग उन पर भरोसा नहीं करते। पुलिस की तरफ से अदालत में दायर की गई चार्जशीट में खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी के भाई-भतीजे समेत 33 गवाह बनाए हैं। अदालत ने चार्जशीट को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 अक्टूबर की तय की है।

10 जुलाई 2025 को सुशांत लोक-2 स्थित घर में राधिका यादव की उनके पिता दीपक यादव ने चार गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह हत्या सुबह करीब साढ़े 10 बजे की गई थी, जब वह रसोई में खाना बना रही थी, तभी पिता ने पीछे से राधिका को पीछे से गोलियां मारी थीं।

मृतका के चाचा ने पुलिस को बताया था कि 2023 में राधिका के कंधे में चोट आ गई थी, इसके बाद उन्होंने खेलना बंद कर दिया था। इसके बाद वह एकेडमी में कोचिंग देनी शुरू कर दी थी।

10 जुलाई को पुलिस को एक निजी अस्पताल से सूचना मिली थी कि राधिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस टीम जब उनके घर पर पहुंची तो आरोपी पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर खाना पैक करने वाले कागज में लपेटकर पुलिस को दे दी थी। उसने बताया था कि उसकी बेटी राधिका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेनिस खेल चुकी है और ट्रॉफी भी जीतकर लाई थी। वह अपनी एक एकेडमी में कोचिंग देती थी। जब वह अपने गांव वजीराबाद में दूध लेने के लिए जाते थे तो लोग बोलते थे की बेटी की कमाई खाता है और बेटी के चरित्र पर भी उंगली उठाते थे।

राधिका यादव की हत्या पिता ने झूठी शान के लिए की थी : पुलिस

गौरतलब है कि गुरुग्राम सेक्टर 56 थाना पुलिस ने पूर्व टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्या मामले में तीन महीने की जांच के बाद 10 अक्टूबर को दायर की गई 400 से अधिक पन्नों की चार्जशीट में उसके पिता दीपक यादव को आरोपी बनाया है। पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि लोगों के तानों से तंग आकर आरोपी ने झूठी शान के लिए अपनी बेटी राधिका की हत्या कर दी। वरिष्ठ जांच अधिकारी ने बताया कि पिता-पुत्री के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। दीपक ने राधिका को बार-बार बाहर जाकर कोचिंग करने से मना कर रहा था।

