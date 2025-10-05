gurugram teacher rape 4 gym trainer arrested गुरुग्राम में महिला टीचर के साथ रेप, 4 आरोपी जिम ट्रेनर गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram teacher rape 4 gym trainer arrested

गुरुग्राम में महिला टीचर के साथ रेप, 4 आरोपी जिम ट्रेनर गिरफ्तार

गुरुग्राम में पुलिस ने एक विदेशी भाषा की टीचर के साथ पिछले दो हफ्तों में दो बार रेप करने के आरोप में एक जिम के चार ट्रेनरों को गिरफ्तार किया है। चारों की पहचान की जा चुकी है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्रामSun, 5 Oct 2025 07:59 AM
share Share
Follow Us on
गुरुग्राम में महिला टीचर के साथ रेप, 4 आरोपी जिम ट्रेनर गिरफ्तार

एनसीआर के गुरुग्राम में पुलिस ने एक विदेशी भाषा की टीचर के साथ पिछले दो हफ्तों में दो बार रेप करने के आरोप में एक जिम के चार ट्रेनरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान गौरव, योगेश, अभिषेक और नीरज के रूप में हुई है। वे जिम ट्रेनर हैं और ज़ुम्बा डांस भी सिखाते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

इस मामले में पीड़िता (29) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, सितंबर में एक पार्टी में उसकी गौरव से दोस्ती हुई थी और उन्होंने अपने-अपने मोबाइल फोन नंबर एक-दूसरे को दिये थे। महिला ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर को गौरव ने उसे मिलने के लिए बुलाया और सुशांत लोक इलाके में अपने दोस्त नीरज के फ्लैट पर ले गया, जहां दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने उसे घटना के बारे में किसी को बताने की स्थिति में जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद शिकायत मिलने के बाद चारों जिम ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

इस मामले में शिकायत करते हुए पीड़िता ने प्राथमिकी में बताया कि दो अक्टूबर को गौरव ने उसे फिर मिलने के लिए बुलाया और नीरज के फ्लैट पर ले जाकर अपने दोस्तों अभिषेक और योगेश को भी बुला लिया और फिर चारों ने उसके साथ बलात्कार किया। वह किसी तरह सुबह घर लौटी और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) (साझा इरादा), 64(1) (बलात्कार) और 70(1) (सामूहिक बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

गुरुग्राम पुलिस इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सभी आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। उन्हें शहर की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की विस्तृत जांच जारी है।