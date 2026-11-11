गुरुग्राम में होटल, रेस्तरां और खाना बनाने वाली दुकानों के लिए नया नियम जारी; जानिए GRAP का अपडेट
दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच गुरुग्राम प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिले के सभी होटल, रेस्तरां और खुले में खाने-पीने की दुकानों के लिए नया नियम जारी किया गया है।
दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच गुरुग्राम प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिले के सभी होटल, रेस्तरां और खुले में खाने-पीने की दुकानें अब तंदूर में ईंधन के तौर पर कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। जिला मजिस्ट्रेट और गुरुग्राम के डीएम उत्तम सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
प्रशासन के मुताबिक, अब इन दुकानों में केवल बिजली, गैस या अन्य स्वच्छ ईंधन से चलने वाले उपकरणों का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह फैसला वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से जारी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में अपडेट के तहत जारी किया गया है।
नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जिम्मेदारी
जिला मजिस्ट्रेट ने गुरुग्राम नगर निगम, मानेसर नगर निगम, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित अधिकारियों और अन्य विभागों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी SDM को अपने-अपने इलाकों में सहयोग करने को कहा गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले के किसी भी होटल, रेस्तरां या खुले में चलने वाले भोजनालय में बैन किये गए ईंधन का इस्तेमाल न हो।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
आदेश के मुताबिक, संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से दुकानों की चेकिंग करनी होगी। अगर कहीं तंदूर में कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल पाया जाता है तो नियमों के तहत एक्शन लिया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों से रोजाना रिपोर्ट भी मांगी है। इसमें किए गए निरीक्षण, सामने आए उल्लंघनों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्योरा देना होगा। इस तरह प्रशासन आदेश के पालन की नियमित निगरानी करेगा।
कारोबारियों और आम लोगों से सहयोग की अपील
प्रशासन ने होटल, रेस्तरां और ढाबा चलाने वालों से बैन किए गए ईंधन का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करने की बात कही है। उनसे स्वच्छ ईंधन वाले उपकरण अपनाने की अपील की है। आम लोगों से भी वायु प्रदूषण कम करने के अभियान में प्रशासन का सहयोग करने को कहा गया है। आपको बताते चलें कि गुरुग्राम दिल्ली-NCR का हिस्सा है और यहां वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए प्रशासन अलग-अलग उपाय कर रहा है। तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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