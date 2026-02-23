मुंह कमर पर मारे लात घूसे, कहा- कभी मां नहीं बन पाएगी; गुरुग्राम छात्रा के साथ दरिंदगी पर नए खुलासे

दिल्ली के नरेला निवासी युवक ने नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली 19 वर्षीय छात्रा को तीन दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। हाथ-पैर बांधकर छात्रा के प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर डालकर आग लगाई।

दिल्ली के नरेला निवासी युवक ने नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली 19 वर्षीय छात्रा को तीन दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। हाथ-पैर बांधकर छात्रा के प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर डालकर आग लगाई। उसे जबरन पेशाब पिलाया। हाथ और पैर में जगह-जगह चाकू से कट लगाए। फिलहाल, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता का इलाज चल रहा है।

सेक्टर-69 के एक पीजी में लिव-इन में रह रही छात्रा को बेरहमी से पीटने के आरोप में 19 वर्षीय प्रेमी शिवम को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। गंभीर हालत में छात्रा को गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह उस दिन बयान देने की स्तिथि में नहीं थी। छात्रा को दिल्ली के सफदरजंग अस्ताल रेफर कर दिया गया। शनिवार को बयान लेने पहुंची गुरुग्राम पुलिस के सामने पीड़िता ने हैवानियत की हदें पार करने वाली आपबीती बताई।

छात्रा ने बताया कि 13 फरवरी को दिल्ली के नरेला क्षेत्र का रहने वाला युवक शिवम उसे सेक्टर-69 स्थित पीजी में लेकर पहुंचा था। इस पीजी में उसने पहले से कमरा लिया हुआ था। तीन दिन तक तो सब कुछ ठीक चला। 16 फरवरी से शिवम ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके सिर में स्टील की बोतल मारी। इससे उसका सिर फट गया। उसका गुस्सा इससे शांत नहीं हुआ। उसने छात्रा के बाल पकड़कर कभी उसके सिर को बेड पर मारा तो कभी अल्मारी पर। उसके सिर पर मटका फोड़ा।

प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर डालकर आग लगाई छात्रा ने बताया कि वह शिवम से गुहार लगा रही थी कि वह उसे जाने दे, लेकिन वह नहीं माना। उसके कपड़े उतार दिए। उसके प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर डालकर आग लगा दी। वह चिल्लाई तो उसका मुंह दबा दिया। उसे बोला कि उसे इतना मारेगा कि कभी चल नहीं पाएगी और कभी मां नहीं बन पाएगी। शिवम की हैवानियत की हदें यहीं तक नहीं थमीं। छात्रा के मुंह, पेट और कमर पर लात, घूसे मारे। उसके पैर को जगह-जगह से चाकू से काटा। शिवम ने कमरे के दरवाजे पर अंदर से ताला लगा दिया। छात्रा को धमकाया कि यदि चिल्लाने या बाहर जाने की कोशिश की तो उसे जान से मार देगा। शिवम ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई। इसको लेकर शिवम की दरिंदगी को छात्रा चुपचाप सहन करती रही। छात्रा फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

पीड़ित छात्रा के आंखों से आंसू नहीं थम रहे पीड़ित छात्रा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उसने पुलिस को शिवम की हैवानियत के बारे में रो-रोककर बताया। वह उस दिन को कोस रही थी, जब उसकी शिवम से दोस्ती हुई थी। छात्रा सहमी हुई है। बेटी की हालत देखकर उसकी मां का भी रो-रोककर बुरा हाल है। छात्रा की मां पुलिस से हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि शिवम को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए।

ऑनलाइन ऐप के माध्यम से हुई थी दोस्ती मूलरूप से त्रिपुरा की रहने वाली छात्रा गुरुग्राम के एक कॉलेज में बीएससी बॉयोटेक के दूसरे वर्ष में पढ़ती है। ऑनलाइन ऐप के माध्यम से उसकी दोस्ती शिवम से हुई थी। पिछले साल छह सितंबर से दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हुई। सितंबर के आखिरी सप्ताह में शिवम ने उसे अपने घर नरेला में बुलाया। शिवम ने शादी का झांसा देकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों सोहना के सेक्टर-33 स्थित आवर होम्स सोसाइटी में रहने लगे। शिवम उसके चरित्र पर शक करने लगा। आवर होम्स सोसाइटी में फ्लैट खाली करके गांव धुनैला स्थित ग्लोबल हाइट्स सोसाइटी में रहना शुरू हो गए। जनवरी माह में चरित्र पर शक के चलते शिवम ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। घर बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

पुलिस ने आरोपी लिव-इन पार्टनर को जेल भेजा छात्रा की मां की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर-69 स्थित पीजी में छापा मारकर छात्रा को छुड़वाया। शिवम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में लिव-इन पार्टनर शिवम ने छात्रा के साथ मारपीट की वारदात को कबूल किया। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप सिंह ने बताया कि अदालत पर सुनवाई के दौरान गवाह प्रस्तुत हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।

मां को बांग्ला भाषा में आपबीती बताई 17 फरवरी को शिवम का गुस्सा शांत हो गया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसने जैसे-तैसे शिवम को उसकी मां से बात करवाने के लिए राजी कर लिया। 18 फरवरी की रात 10 बजे छात्रा ने बांग्ला भाषा में शिवम की तरफ से उसके साथ की गई हैवानियत के बारे में बताया। दरअसल, युवक को बांग्ला भाषा नहीं आती थी, जिससे वह कुछ समझ नहीं पाया। उसकी मां ने डॉयल 112 पर कॉल करके इस घटना की जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रा को शिवम के कब्जे से छुड़ाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। छात्रा को अस्पताल में दाखिल करवाया गया।