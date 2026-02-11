Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram startup ceo jasveer singh us visa rejection embassy social media outrage
गुरुग्राम के CEO का अमेरिकी वीजा रिजेक्ट, भारत के साथ संबंधों को बताया ‘नाजुक’

गुरुग्राम के CEO का अमेरिकी वीजा रिजेक्ट, भारत के साथ संबंधों को बताया ‘नाजुक’

संक्षेप:

गुरुग्राम स्थित एक स्टार्टअप के सीईओ जसवीर सिंह का अमेरिकी वीजा आवेदन दिल्ली दूतावास ने खारिज कर दिया है। अधिकारियों ने उनके भारत के साथ संबंधों को 'कमजोर' बताया।

Feb 11, 2026 06:28 am ISTAnubhav Shakya गुरुग्राम, भाषा
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम स्थित एक स्टार्टअप के सीईओ जसवीर सिंह का अमेरिकी वीजा आवेदन खारिज कर दिया गया है। दूतावास के इस फैसले पर हैरानी जताते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स'पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। सिंह का कहना है कि अधिकारियों ने उनके भारत के साथ संबंधों को 'नाजुक' बताया, जो उनकी समझ से परे है।

सीईओ ने उठाए प्रक्रिया पर सवाल

जसवीर सिंह ने अपनी पोस्ट में बताया कि वे पिछले 13 वर्षों से भारत में अपना प्रोफेशनल करियर बना रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि वे भारत में अपनी कंपनी चला रहे हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं और नियमित टैक्स भर रहे हैं। इसके बावजूद अधिकारियों ने इसे 'भारत लौटने का पर्याप्त आधार' नहीं माना।

सिंह ने कहा,'भारत के प्रति मेरी प्रतिबद्धता आपकी प्रक्रिया की तर्कशीलता से कहीं अधिक है। दिल्ली दूतावास की टीम को बेहतर प्रशिक्षण की जरूरत है।'

ये भी पढ़ें:दिल्ली में सीवर के गड्ढे ने ली एक और शख्स की जान, चप्पल ने खोला मौत का राज

अस्वीकृति का आधिकारिक कारण

जसवीर सिंह द्वारा साझा किए गए पत्र के अनुसार, उन्हें अमेरिकी आव्रजन कानून के तहत 'गैर-आप्रवासी वीजा' के लिए अयोग्य पाया गया है। दूतावास के पत्र में दो मुख्य बातें कही गईं। पहली आवेदक यह साबित नहीं कर पाया कि उसकी गतिविधियां वीजा की श्रेणी के अनुरूप होंगी। दूसरा आवेदक अपने देश (भारत) के साथ मजबूत पेशेवर, वित्तीय और सामाजिक संबंध स्थापित करने में विफल रहा।

जसवीर सिंह ने सीधे अमेरिकी राजदूत को टैग करते हुए कहा कि या तो इरादे की परिभाषा गलत है या मूल्यांकन की प्रक्रिया में गंभीर बदलाव की आवश्यकता है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;