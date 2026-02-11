गुरुग्राम के CEO का अमेरिकी वीजा रिजेक्ट, भारत के साथ संबंधों को बताया ‘नाजुक’

संक्षेप: गुरुग्राम स्थित एक स्टार्टअप के सीईओ जसवीर सिंह का अमेरिकी वीजा आवेदन दिल्ली दूतावास ने खारिज कर दिया है। अधिकारियों ने उनके भारत के साथ संबंधों को 'कमजोर' बताया।

गुरुग्राम स्थित एक स्टार्टअप के सीईओ जसवीर सिंह का अमेरिकी वीजा आवेदन खारिज कर दिया गया है। दूतावास के इस फैसले पर हैरानी जताते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स'पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। सिंह का कहना है कि अधिकारियों ने उनके भारत के साथ संबंधों को 'नाजुक' बताया, जो उनकी समझ से परे है।

सीईओ ने उठाए प्रक्रिया पर सवाल जसवीर सिंह ने अपनी पोस्ट में बताया कि वे पिछले 13 वर्षों से भारत में अपना प्रोफेशनल करियर बना रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि वे भारत में अपनी कंपनी चला रहे हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं और नियमित टैक्स भर रहे हैं। इसके बावजूद अधिकारियों ने इसे 'भारत लौटने का पर्याप्त आधार' नहीं माना।

सिंह ने कहा,'भारत के प्रति मेरी प्रतिबद्धता आपकी प्रक्रिया की तर्कशीलता से कहीं अधिक है। दिल्ली दूतावास की टीम को बेहतर प्रशिक्षण की जरूरत है।'

अस्वीकृति का आधिकारिक कारण जसवीर सिंह द्वारा साझा किए गए पत्र के अनुसार, उन्हें अमेरिकी आव्रजन कानून के तहत 'गैर-आप्रवासी वीजा' के लिए अयोग्य पाया गया है। दूतावास के पत्र में दो मुख्य बातें कही गईं। पहली आवेदक यह साबित नहीं कर पाया कि उसकी गतिविधियां वीजा की श्रेणी के अनुरूप होंगी। दूसरा आवेदक अपने देश (भारत) के साथ मजबूत पेशेवर, वित्तीय और सामाजिक संबंध स्थापित करने में विफल रहा।