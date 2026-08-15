गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर बंद होगी धंसने की आफत! NHAI मॉनसून के बाद करेगा यह काम

गुरुग्रामवासियों के लिए अच्छी खबर है। एनएचएआई ने गुरुग्राम-सोहना हाईवे को सुरक्षित बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मॉनसून के बाद इस पर काम शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद बार-बार सड़क धंसने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है।

मॉनसून के बाद गुरुग्राम-सोहना हाईवे को सुरक्षित किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राजीव चौक से लेकर शीशपाल विहार तक खस्ताहाल सीवर लाइन की मरम्मत का काम एक एजेंसी को सौंप दिया है। इस काम पर करीब 58 करोड़ रुपये की लागत आएगी। करीब 30 साल पहले राजीव चौक चौक से लेकर शीशपाल विहार तक सीवर लाइन डाली गई थी। मौजूदा समय में इस सीवर लाइन की हालत बदहाल अवस्था में है।

सीवर लाइन की मरम्मत सीआईपीपी पद्धति से होगी। इस पद्धति में सीवर लाइन के चारों तरफ केमिकल की एक से दो इंच मोटी परत चढ़ा दी जाती है। दावा किया जाता है कि इससे सीवर लाइन की उम्र करीब 50 साल बढ़ जाती है। यह सीवर लाइन गुरुग्राम-सोहना हाईवे में करीब 20 फीट नीचे से निकल रही है।

तीन साल में छह बार धंसी सीवर लाइन इस सीवर लाइन में सेक्टर-38 से लेकर सेक्टर-51 तक का गंदा पानी आता है, जोकि बहरामपुर के सीवर शोधन संयंत्र में जाता है। गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर सेक्टर-47 स्थित एसडी आदर्श विद्यालय के सामने यह बदहाल सीवर लाइन पिछले तीन साल में छह बार धंस चुकी है। गनीमत यह रही कि इसकी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है।

पहले इस सीवर लाइन की मरम्मत को जीएमडीए की तरफ से करवाया जा रहा था, लेकिन पिछले साल एनएचएआई अध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला हुआ था कि इस सीवर लाइन की मरम्मत का कार्य एनएचएआई की तरफ से किया जाएगा।

तीन महीने से हाईवे की एक लेन बंद गत छह मई को एसडी आदर्श स्कूल के सामने सीवर लाइन धंस गई थी। सीवर लाइन की मरम्मत में करीब दो महीने लग गए। सुरक्षा को लेकर करीब तीन महीने से हाईवे की एक लेन को करीब 200 मीटर तक बंद किया हुआ है।

एनएचएआई का दावा है कि बारिश के रूकते ही सड़क बनाकर इस हिस्से को वाहन चालकों के लिए खोल दिया जाएगा। इस हाईवे के नीचे से निकल रही सीवर लाइन की मरम्मत की जानी है। एनएचएआई के अनुसार सीवर लाइन की मरम्मत का काम मॉनसून के बाद शुरू होगा।

गंदे पानी को डायवर्ट किया जाएगा 1600 से 1800 एमएम क्षमता की इस पाइप लाइन में करीब 14 सेक्टरों का गंदा पानी आता है। ऐसे में इस पानी को पहले डायवर्ट किया जाएगा। इसके बाद सीवर लाइन की मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। इस सीवर लाइन की मरम्मत सीआईपीपी पद्धति से होगी। इस पद्धति में सीवर लाइन के चारों तरफ केमिकल की एक से दो ईंच मोटी परत चढ़ा दी जाती है। दावा किया जाता है कि इससे सीवर लाइन की उम्र करीब 50 साल बढ़ जाती है। यह सीवर लाइन गुरुग्राम-सोहना हाईवे में करीब 20 फीट नीचे से निकल रही है।