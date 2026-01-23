गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर सुभाष चौक के पास सर्विस रोड बंद, ट्रैफिक डायवर्जन से लगा जाम
हरियाणा के गुरुग्राम में एनएचएआई द्वारा गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर सुभाष चौक के पास सर्विस रोड को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को सुभाष चौक अंडरपास में डायवर्ट कर किया गया है। ट्रैफिक का दबाव अधिक होने से सोहना-गुरुग्राम हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई है।
हरियाणा के गुरुग्राम में एनएचएआई द्वारा गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर सुभाष चौक के पास सर्विस रोड को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को सुभाष चौक अंडरपास में डायवर्ट कर किया गया है। ट्रैफिक का दबाव अधिक होने से सोहना-गुरुग्राम हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई है।
सोहना से गुरुग्राम की तरफ सुभाष चौक से ठीक पहले पेट्रोल पंप के पास जीएमडीए की 1600 एमएम क्षमता की पाइपलाइन गुरुवार रात को क्षतिग्रस्त हो गई। इसके चलते काफी मात्रा में पानी सड़क पर बह गया। इसकी सूचना मिलने पर जीएमडीए अधिकारी मौके पर पहुंच गए और क्षतिग्रस्त हुई पाइपलाइन को ठीक करने के काम शुरू कर दिया है।
सर्विस रोड की तीन लेन में से दो लेन को खोद डाला। शुक्रवार सुबह बरसात शुरू होने से काम में दिक्कत आ गई। एक लेन से सुभाष चौक की तरफ वाहनों के निकलने से सोहना-गुरुग्राम हाईवे की सर्विस रोड पर वाटिका चौक तक जाम लग गया। एनएचएआई और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर वाहनों को सुभाष चौक अंडरपास से राजीव चौक की तरफ डायवर्ट कर दिया।
मेट्रो स्टेशन और हीरो होंडा चौक जाने के लिए लंबा चक्कर लगा
वाहन चालक सुभाष चौक से मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन और हीरो होंडा चौक की तरफ जाते हैं या सोहना रोड के लिए यू-टर्न लेते हैं। इस चौक के बंद होने से वाहन चालकों को पांच से आठ किमी लंबा चक्कर लगाना पड़ा।
साढ़े 11 घंटे बंद रहा चंदू बुढेड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
1600 एमएम की पेयजल लाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण चंदू बुढेड़ा के 400 में से 300 एमएलडी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद करना पड़ा। रात 10 बजे इस प्लांट को बंद करके लीकेज को ठीक करने का काम शुरू किया। सुबह साढ़े 9 बजे के बाद पेयजल सप्लाई बहाल की गई। अभी नजर रखी जा रही है कि दोबारा पाइप लाइन लीक नहीं हो जाए। इससे आधे शहर में पानी की सप्लाई ठप हो गई। सेक्टर-31 से लेकर 115 तक पानी की सप्लाई नहीं हुई। सेक्टर-10ए, सेक्टर-37सी और डी भी प्रभावित रहा। इस वजह से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा।