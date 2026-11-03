Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर फिर धंसी सड़क, 3 साल में सातवीं बार हुआ ऐसा; एक ही लेन धंसने पर उठे सवाल

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share

गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर की सड़क एक बार फिर धंस गई है। पिछले 3 साल में ऐसा सातवीं बार हुआ है। एनएचएआई और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने धंसे हिस्से की बैरिकेडिंग कर यातायात रोक दिया है। हालांकि इस बीच, हर बार एक ही लेन धंसने पर सवाल भी उठने लगे हैं। 

gurugram sohna highway
गुरुग्राम-सोहना रोड पर सोमवार को सुभाष चौक के पास धंसी सड़क, जिसे एनएचएआई ने बैरिकेडिंग कर सुरक्षित किया।

गुरुग्राम-सोहना रोड सोमवार सुबह सातवीं बार धंस गई। सूचना मिलने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। धंसे हिस्से को बैरिकेडिंग करके सुरक्षित किया। खास बात यह है कि सड़क की यही लेन बार-बार धंस रही है। हालांकि, एनएचएआई ने दावा किया है कि फरवरी माह तक इस दिक्कत का स्थायी समाधान कर दिया जाएगा।

गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर शीशपाल विहार सोसाइटी से सुभाष चौक की तरफ मुख्य सीवर लाइन आ रही है। यह सीवर लाइन करीब 30 साल पहले डाली गई थी। मौजूदा समय में इसकी हालत बदतर अवस्था में है। इस सीवर लाइन में सेक्टर-45 से लेकर सेक्टर-51 तक का सीवर का पानी आता है, जोकि बहरामपुर के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचता है। यह सीवर लाइन सड़क से 22 से 25 फीट नीचे है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-जयपुर और गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर 48 जगह हादसों का खतरा, सर्वे में खुलासा

रविवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे एसडी आदर्श स्कूल के सामने इस सीवर लाइन में करीब ढाई से तीन फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। जैसे ही सूचना मिली तो किसी तरह के हादसे से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। इस हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी के प्रतिनिधि के अलावा एनएचएआई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। तीन लेन के इस हाईवे में से एक लेन को बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया। इस वजह से सोमवार शाम के समय यातायात की गति धीमी हो गई। इससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों को हादसे का डर सताने लगा।

मरम्मत के बाद डेढ़ महीने पहले खोली गई थी सड़क

इससे पहले यह सड़क छह मई को धंस गई थी। अगस्त माह में इस सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू किया था। करीब डेढ़ महीने पहले इस सड़क की मरम्मत हुई थी। चार महीने के बाद इस सड़क को एनएचएआई ने यातायात के लिए खोला था, जो सोमवार सुबह दोबारा धंस गई।

पिछले तीन साल में सातवीं बार धंसी

करीब दो हजार करोड़ रुपये से गुरुग्राम-सोहना हाईवे का निर्माण हुआ है। इस हाईवे के माध्यम से दिल्ली से आ रहे वाहन चालक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं। तीन साल में यह हाईवे सातवीं बार धंसा है। सबसे पहले यह हाईवे साल 2024 में 18 जून, 30 जून, दो जुलाई, 24 दिसंबर, साल 2025 में 18 जून, साल 2026 में छह मई और सोमवार को धंसा है।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी में बनेगा वर्ल्ड क्लास आइकॉनिक टावर

20 करोड़ का बनाया गया था एस्टीमेट

जीएमडीए ने जुलाई, 2024 में धंसे गुरुग्राम-सोहना हाईवे को बचाने के लिए करीब 20 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया था। इसके तहत सीआईपीपी पद्धति से सीवर लाइन की मरम्मत की जानी थी। इस टेंडर के तहत आवेदक कंपनी ने 35 प्रतिशत अधिक राशि में टेंडर भर दिया। मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय बैठक में यह टेंडर उठा तो उन्होंने इसे रद्द कर दिया। नए सिरे से टेंडर लगाने के आदेश दिए। इसके बाद फैसला हुआ कि इस सीवर लाइन की मरम्मत एनएचएआई की तरफ से जीएमडीए के खर्चे पर करवाई जाएगी। एनएचएआई ने करीब 58 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया है, जिसे जीएमडीए ने मंजूरी दे दी है।

योगेश तिलक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई, ''इस सीवर लाइन की मरम्मत का स्थायी कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। सीवर लाइन की सीआईपीपी पद्धति से मरम्मत करवाई जाएगी। फरवरी माह तक यह कार्य कर दिया जाएगा। पद्धति से मरम्मत होने के बाद सीवर लाइन क्षतिग्रस्त नहीं होगी। इससे यह सड़क नहीं धंसेगी।''

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में इन जगह पर लगाई जाएंगी 2,480 स्ट्रीट लाइटें, निगम की बड़ी तैयारी
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करे और पाएं पल-पल की ताज़ा खबर
Hindi Newsएनसीआर Newsगुरुग्राम-सोहना हाईवे पर फिर हुआ गड्ढा, 3 साल में सातवीं बार धंसी सड़क