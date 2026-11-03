गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर फिर धंसी सड़क, 3 साल में सातवीं बार हुआ ऐसा; एक ही लेन धंसने पर उठे सवाल

गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर की सड़क एक बार फिर धंस गई है। पिछले 3 साल में ऐसा सातवीं बार हुआ है। एनएचएआई और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने धंसे हिस्से की बैरिकेडिंग कर यातायात रोक दिया है। हालांकि इस बीच, हर बार एक ही लेन धंसने पर सवाल भी उठने लगे हैं।

गुरुग्राम-सोहना रोड सोमवार सुबह सातवीं बार धंस गई। सूचना मिलने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। धंसे हिस्से को बैरिकेडिंग करके सुरक्षित किया। खास बात यह है कि सड़क की यही लेन बार-बार धंस रही है। हालांकि, एनएचएआई ने दावा किया है कि फरवरी माह तक इस दिक्कत का स्थायी समाधान कर दिया जाएगा।

गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर शीशपाल विहार सोसाइटी से सुभाष चौक की तरफ मुख्य सीवर लाइन आ रही है। यह सीवर लाइन करीब 30 साल पहले डाली गई थी। मौजूदा समय में इसकी हालत बदतर अवस्था में है। इस सीवर लाइन में सेक्टर-45 से लेकर सेक्टर-51 तक का सीवर का पानी आता है, जोकि बहरामपुर के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचता है। यह सीवर लाइन सड़क से 22 से 25 फीट नीचे है।

रविवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे एसडी आदर्श स्कूल के सामने इस सीवर लाइन में करीब ढाई से तीन फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। जैसे ही सूचना मिली तो किसी तरह के हादसे से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। इस हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी के प्रतिनिधि के अलावा एनएचएआई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। तीन लेन के इस हाईवे में से एक लेन को बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया। इस वजह से सोमवार शाम के समय यातायात की गति धीमी हो गई। इससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों को हादसे का डर सताने लगा।

मरम्मत के बाद डेढ़ महीने पहले खोली गई थी सड़क इससे पहले यह सड़क छह मई को धंस गई थी। अगस्त माह में इस सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू किया था। करीब डेढ़ महीने पहले इस सड़क की मरम्मत हुई थी। चार महीने के बाद इस सड़क को एनएचएआई ने यातायात के लिए खोला था, जो सोमवार सुबह दोबारा धंस गई।

पिछले तीन साल में सातवीं बार धंसी करीब दो हजार करोड़ रुपये से गुरुग्राम-सोहना हाईवे का निर्माण हुआ है। इस हाईवे के माध्यम से दिल्ली से आ रहे वाहन चालक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं। तीन साल में यह हाईवे सातवीं बार धंसा है। सबसे पहले यह हाईवे साल 2024 में 18 जून, 30 जून, दो जुलाई, 24 दिसंबर, साल 2025 में 18 जून, साल 2026 में छह मई और सोमवार को धंसा है।

20 करोड़ का बनाया गया था एस्टीमेट जीएमडीए ने जुलाई, 2024 में धंसे गुरुग्राम-सोहना हाईवे को बचाने के लिए करीब 20 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया था। इसके तहत सीआईपीपी पद्धति से सीवर लाइन की मरम्मत की जानी थी। इस टेंडर के तहत आवेदक कंपनी ने 35 प्रतिशत अधिक राशि में टेंडर भर दिया। मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय बैठक में यह टेंडर उठा तो उन्होंने इसे रद्द कर दिया। नए सिरे से टेंडर लगाने के आदेश दिए। इसके बाद फैसला हुआ कि इस सीवर लाइन की मरम्मत एनएचएआई की तरफ से जीएमडीए के खर्चे पर करवाई जाएगी। एनएचएआई ने करीब 58 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाया है, जिसे जीएमडीए ने मंजूरी दे दी है।