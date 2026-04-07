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20 साल पुराने नौकर ने सोते हुए मालिक को दरांत से काट डाला, गुरुग्राम के फार्म हाउस में खौफनाक मर्डर

Apr 07, 2026 12:09 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, गौरव चौधरी
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Gurugram News : गुरुग्राम के सोहना से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक फार्म हाउस में 20 साल से काम कर रहे नौकर ने अपने ही मालिक की दरांत से काटकर हत्या कर दी। घटना तब हुई जब मालिक सो रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

20 साल पुराने नौकर ने सोते हुए मालिक को दरांत से काट डाला, गुरुग्राम के फार्म हाउस में खौफनाक मर्डर

Gurugram News : गुरुग्राम के सोहना में हरचंदपुर बस अड्डे के पास एक फार्म हाउस में 20 साल पुराने 65 वर्षीय नौकर द्वारा अपने 36 वर्षीय मालिक की दरांत से वार कर हत्या करने का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच सोहना की टीम ने महज 24 घंटे के भीतर इस सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी नौकर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी बुजुर्ग नौकर ने पुरानी रंजिश और मारपीट का बदला लेने के लिए मालिक की गर्दन पर दरांत से वारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था।

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पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 6 अप्रैल 2026 को निमोठ चौकी (थाना सदर सोहना) को सूचना मिली थी कि सोहना-बल्लभगढ़ रोड पर स्थित एक फार्म हाउस में एक युवक का शव पड़ा है। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो मृतक की पहचान राहुल (36 वर्षीय) गुरुग्राम के गांव घाटा निवासी के रूप में हुई। क्राइम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की टीमों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।

5 अप्रैल को फार्म हाउस पर रुका था राहुल

मृतक राहुल के भाई की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, फार्म हाउस की देखरेख के लिए खेमचंद नाम के व्यक्ति को काम पर रखा गया था। 5 अप्रैल की रात राहुल फार्म हाउस पर ही रुका था, लेकिन अगली सुबह उसका शव मिला और नौकर खेमचंद मौके से फरार था। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके बाद शक की सुई सीधे नौकर पर जा टिकी।

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पुरानी रंजिश और मारपीट बनी हत्या की वजह

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी नौकर की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने महज 24 घंटे में ही आरोपी नौकर को दिल्ली से दबोचकर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। आरोपी खेमचंद मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का निवासी है। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

20 साल से मृतक के पास नौकरी करता था आरोपी

खेमचंद ने पूछताछ में खुलासा किया कि आरोपी पिछले 20 वर्षों से मृतक के पास काम कर रहा था। डेढ़ साल पहले विवाद के कारण उसने काम छोड़ दिया था, लेकिन दो महीने पहले वह दोबारा काम पर लौटा था।

राहुल पर अक्सर पीटने का आरोप लगाया

खेमचंद ने बताया कि राहुल अक्सर उसके साथ मारपीट करता था, जिससे वह बेहद गुस्से में था। 5 अप्रैल की रात जब राहुल फार्म हाउस पर सो रहा था, तब खेमचंद ने वहां रखे तेजधार दरांत (हथियार) से उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हत्या के बाद आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली भाग गया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल दरांत भी बरामद कर लिया है।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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