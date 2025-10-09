गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने डिप्रेशन के चलते किया सुसाइड, 6 महीने पहले की थी लव मैरिज

गुरुग्राम में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 28 साल के एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि उसकी शादी 5 महीने पहले हुए थी और वो डिप्रेशन में चल रहा था।

गुरुग्राम में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 28 साल के एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि उसकी शादी 5 महीने पहले हुए थी और वो डिप्रेशन में चल रहा था। पुलिस ने बताया कि युवक राजस्थान के अलवर का रहनेवाला है। बाद में दिल्ली की युवती से शादी करने के बाद गुरुग्राम में रहने लगा था। डिप्रेशन के चलते इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि सुसाइड करने वाले शख्स का नाम शुभम मीणा है। शुभम राजस्थान के अलवर के रहने वाले थे। वो गुरुग्राम में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। पुलिस ने बताया कि सुसाइड करनेवाले शुभम की सालाना आय 20 लाख रुपए की थी। शुभम ने हाल ही में दिल्ली की एक युवती से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से दोनों गुरुग्राम के नयागांव इलाके में माता कॉलोनी के पास किराए के घर में रहते थे।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मामला मंगलवार का है। उस दिन शुभम अपने कमरे से निकला और काफी देर तक वापस नहीं लौटा। जब पत्नी उसे ढूंढने के लिए ऊपर गई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। ऊपरी मंजिल की छत से शुभम का शव लटक रहा था। शुभम की पत्नी ने इसकी सूचना तुरंत पड़ोसियों को दी और फिर पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।