गुरुग्राम में झुग्गियों पर चलेगा बुलडोजर, 20 साल से बसे आशियाने उजाड़े जाएंगे

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के संपदा अधिकारी एक कार्यालय ने ओल्ड दिल्ली रोड पर सेक्टर-12ए में 172 झुग्गियों को तोड़ने की तैयारी कर ली है। वहीं, सोमवार को झुग्गी में रहने वाले लोगों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया।

करीब एक एकड़ जमीन पर करीब 20 साल से झुग्गियां डली हुई है। साल 2010 तक इस जमीन पर 86 झुग्गियां थी, जो बढ़कर 258 पहुंच गई। मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पहुंचा तो एचएसवीपी की तरफ से 86 झुग्गियों को सेक्टर-47 स्थित आशियाना स्कीम के तहत निर्मित फ्लैट देने की बात रख दी। हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद इन झुग्गियों को छोड़कर 172 झुग्गियों को तोड़ने के लिए एचएसवीपी के संपदा अधिकारी एक ने इन्हें झुग्गी खाली करने का नोटिस दे दिया है। इन झुग्गियों पर बुधवार को बुलडोजर चलेगा। मौके पर पुलिस विभाग के 500 जवान तैनात रहेंगे।

ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के रूप में नोडल अधिकारी, तोड़फोड़ आरएस बाठ मौजूद रहेंगे। नोटिस का विरोध मानव आवाज संस्था के संयोजक अभय जैन ने किया है। जैन के मुताबिक अवैध रूप से इन झुग्गियों को हटाने के आदेश जारी हुए हैं। साल 2010 में हरियाणा सरकार ने सेक्टर-47 में 1088 फ्लैट गरीब परिवारों को देने के लिए तैयार किए थे। ऐसे में सभी परिवारों को यह फ्लैट दिए जाने चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि एचएसवीपी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों में तथ्यों को छिपाया है। झुग्गियों के चलते सेक्टर-12ए का एचएसवीपी बाजार ठप हो गया है। कई दुकानदारों ने करोड़ों रुपये में इस बाजार में दुकान ली हैं। ग्राहकों के नहीं आने की वजह से यह बंद हो गई है। झुग्गी में रहने वाले लोगों ने बाजार की तरफ दीवार को तोड़कर गेट खोल लिए हैं।