गुरुग्राम में बड़ा बुलडोजर ऐक्शन, 600 से ज्यादा झुग्गियों को तोड़ा

संक्षेप: गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड स्थित सरस्वती कुंज कॉलोनी में अवैध रूप से डाली गई 670 झुग्गियों पर शुक्रवार को बुलडोजर कार्रवाई हुई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चले इस तोड़फोड़ अभियान के तहत किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया।

Fri, 7 Nov 2025 09:28 PMAditi Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड स्थित सरस्वती कुंज कॉलोनी में अवैध रूप से डाली गई 670 झुग्गियों पर शुक्रवार को बुलडोजर कार्रवाई हुई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चले इस तोड़फोड़ अभियान के तहत किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। डीटीपीई अमित मधोलिया ने अतिक्रमणकारियों को दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।

दोपहर करीब 12 बजे नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में एक तोड़फोड़ दस्ता इस कॉलोनी में पहुंच गया। दो दिन पहले मुनादी करवाकर अवैध रूप से डली झुग्गियों में रहने वाले लोगों को इन्हें खाली करने के आदेश जारी किए थे। अधिकांश झुग्गियां जब तोड़फोड़ दस्ता पहुंचा तो खाली हो चुकी थी। करीब एक घंटे का समय झुग्गियों को खाली करने के लिए और दिया गया। डीटीपीई का आदेश मिलने के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई। करीब चार घंटे तक तोड़फोड़ अभियान चला। तीन बुलडोजर की मदद से 670 झुग्गियों को मलबे में मिला दिया।

किराया वसूल करते हैं माफिया

गांव वजीराबाद के कुछ लोगों की तरफ से अवैध रूप से इन झुग्गियों को डाला जाता है। इसके बाद इन्हें किराये पर चढ़ा दिया जाता है। तीन से चार हजार रुपये प्रति माह एक झुग्गी से किराया वसूल किया जाता है। इन झुग्गियों में चोरी करके बिजली सप्लाई की जाती है। इसके अलावा बोरवैल करके पानी की सप्लाई झुग्गी निवासियों को होती है।

नशे का कारोबार होता है

इन झुग्गियों में नशे का कारोबार अधिक होता है। आसपास विकसित रिहायशी सोसाइटियों की तरफ से इन झुग्गियों को लेकर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में शिकायत की जाती है। इसके बाद तोड़फोड़ कार्रवाई होती है। इन झुग्गियों के कारण आसपास गंदगी का माहौल भी बना हुआ है। इसमें रहने वाले लोग खुले में शौच जाते हैं। इससे वातावरण और भूमि प्रदूषित हो रही है। पिछले पांच सालों से इन झुग्गियों को हर छह महीने में तोड़ा जाता है।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई अमित मधोविया ने कहा, सरस्वती कुंज में अवैध रूप से डली 670 झुग्गियों को तोड़ दिया है। बची झुग्गियों को भी जल्द तोड़ा जाएगा। दोबारा झुग्गी डालने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

