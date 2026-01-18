गुरुग्राम जिले की इन 6 ग्रामीण सड़कों की संवरेगी सूरत, 5 करोड़ रुपए खर्च कर बनेंगी चकाचक
गुरुग्राम शहर की तरह अब ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की सूरत बदली जाएगी। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण सड़कों को इस वर्ष के अंत तक जीर्णोद्धार होगा। चयनित सड़कों के गड्ढा मुक्त होने से क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा।
गुरुग्राम शहर की तरह अब ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की सूरत बदली जाएगी। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण सड़कों को इस वर्ष के अंत तक जीर्णोद्धार होगा। चयनित सड़कों के गड्ढा मुक्त होने से क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। पीडब्ल्यूडी की ओर से 15 किलोमीटर सड़क की मरम्मत कार्य पर पांच करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिन पर काम शुरू हो चुके हैं।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सड़कों के रखरखाव, मरम्मत, निर्माण, चौड़ीकरण और पैचवर्क के कार्य युद्धस्तर पर चल रहे हैं। निर्माण सामग्री की नियमित सैंपलिंग और लैब जांच की जाती है। कमी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। सड़कों का निर्माण, रोड सेफ्टी ऑडिट और सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। धुंध और कम दृश्यता के दौरान दुर्घटनाएं रोकने के लिए सड़कों पर सफेद पट्टियां लगाई जाएगी। स्कूल सेफ्टी के तहत संकेतक, रोड मार्किंग और चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएंगे।
इन क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत होगी
हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम जिले की छह ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए स्वीकृति दे दी हैं। इनमें बीपीडीएस रोड लाला खेरली चौपाल तक 260 मीटर रोड, फरीदाबाद रोड बलोला जाने वाली सड़क तीन किलोमीटर, निमोट घंघोला से सतलाका तक 450 मीटर लंबी सड़क बनेगी। गुरुग्राम-अलवर मार्ग से सोहना होकर दौला तक 4.70 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। ये सड़क लंबे समय से क्षतिग्रस्त हैं। इससे ग्रामीणों को आने-जाने में भारी परेशानी हो रही है। लोक निर्माण विभाग की ओर से पांच करोड़ रुपये की लागत से सड़कों की हालत सुधारगा। इसको लेकर ठेका जारी कर दिया गया है। ग्रामीण जितेंद्र सिंह ने बताया कि कई बार अधिकारियों और स्थानीय नेताओं से गुहार लगाई थी, फिर भी समस्या जस की तस रही।
चरणदीप राणा, कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, ''ग्रामीण इलाकों की छह सड़कों की स्वीकृति मिलने के साथ ही पांच करोड़ रुपये स्वीकृत मिल चुकी है। चयनित सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया गया। एक साल में सभी सड़कों पर मरम्मत कार्य पूरा कर लिया जाएगा।''