गुरुग्राम : 7 श्रमिकों की मौत मामले में बिल्डर कंपनी समेत 6 पर FIR, हादसे की जांच को कमेटी गठित

गुरुग्राम के सिधरावली गांव स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स में सोमवार देर रात एसटीपी के लिए खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से हुई 7 श्रमिकों की मौत के मामले में पुलिस ने बिल्डर कंपनी समेत 6 पर मुकदमा दर्ज किया है।

गुरुग्राम के सिधरावली गांव स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स में सोमवार देर रात बिना सुरक्षा इंतजाम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए की जा रही 40 फीट गहरी खुदाई के दौरान मिट्टी का बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। इसमें 11 श्रमिक दब गए, जिनमें से 7 की मौत हो गई, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मृतक श्रमिक के भाई की शिकायत पर बिल्डर कंपनी समेत 6 पर मुकदमा दर्ज किया है।

इस दौरान पास में काम कर रहे 11 श्रमिक बाल-बाल बच गए। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स, बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठेकेदार दीनदयाल शर्मा उर्फ डीडी शर्मा, प्रोजेक्ट इंचार्ज दिनेशवीर,साइट स्ट्रक्चर इंचार्ज विकास पांडे और सेफ्टी इंचार्ज ऑफिसर के खिलाफ बिलासपुर थाने में मंगलवार को मामला दर्ज किया गया है। जांच करते हुए देर शाम प्रोजेक्ट मैनेजर दिनेश वीर, पुत्र कर्मवीर सिंह निवासी चिरावली थाना सादाबाद जिला हाथरस, यूपी और विकास पांडे (स्ट्रक्चर इंजीनियर ) पुत्र अनिल पांडे निवासी गांव चुनार थाना चुनार जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है।

हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन उपायुक्त अजय कुमार ने हादसे की जांच के लिए एसडीएम मानेसर की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया है। समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वह घटना के कारणों की विस्तृत जांच कर एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। गठित समिति में मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा सहायक पुलिस आयुक्त पटौदी, जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन), गुरुग्राम तथा कार्यकारी अभियंता-दो, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क), गुरुग्राम को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। उपायुक्त की ओर से कहा गया है कि समिति घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर जिम्मेदारी तय करेगी और अपनी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करेगी। इससे पहले मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव ने मंगलवार को घटना स्थल का भी दौरा किया और घटना स्थल पर विभिन्न पहलुओं की जांच की।

तीन कर्मचारियों को सस्पेंड किया सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के प्रवक्ता ने बताया कि सिधरावली में हुए हादसे में प्रारंभिक रूप से यह घटना निर्माण ठेकेदार की लापरवाही का परिणाम प्रतीत होती है। इस संबंध में ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनसे इस घटना के कारणों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही, इस घटना की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच भी गठित की गई है। घटना की जांच करेगी। परियोजना से जुड़े तीन संबंधित कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

ठेकेदार ने मामला प्रशासन और पुलिस टीम से छुपाया हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। इसको देखकर ठेकेदार ने मदद के लिए जिला प्रशासन या पुलिस को सूचना देना तक सही नहीं समझा। खुद ही श्रमिकों को हादसे के दो घंटे के बाद निकाला गया और इसके बाद राजस्थान के भिवाड़ी अस्पताल में भेजा। अस्पताल से राजस्थान पुलिस को घटना की सूचना दी गई और देर रात साढ़े 9 बजे गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ फोर्स की मदद से 7 घंटे में रेस्क्यू कर श्रमिकों को निकाला गया। सुबह 4 बजे तक रेस्क्यू चला। भरतपुर निवासी मुरारी लाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह गांव में ही रहकर खेती-बाड़ी का काम करता है। उसका छोटा भाई 27 वर्षीय सतीश यादव सुपरवाइजर के पद पर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स प्रोजेक्ट में बीते एक साल से काम कर रहा था। मंगलवार को एक मृतक श्रमिक के शव का पोस्टमॉर्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। छह मृतकों के परिजन नहीं आने के कारण पोस्टमॉर्टम नहीं हो सका।