Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गुरुग्राम : 7 श्रमिकों की मौत मामले में बिल्डर कंपनी समेत 6 पर FIR, हादसे की जांच को कमेटी गठित

Mar 11, 2026 10:00 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share

गुरुग्राम के सिधरावली गांव स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स में सोमवार देर रात एसटीपी के लिए खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से हुई 7 श्रमिकों की मौत के मामले में पुलिस ने बिल्डर कंपनी समेत 6 पर मुकदमा दर्ज किया है।

गुरुग्राम : 7 श्रमिकों की मौत मामले में बिल्डर कंपनी समेत 6 पर FIR, हादसे की जांच को कमेटी गठित

गुरुग्राम के सिधरावली गांव स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स में सोमवार देर रात बिना सुरक्षा इंतजाम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए की जा रही 40 फीट गहरी खुदाई के दौरान मिट्टी का बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। इसमें 11 श्रमिक दब गए, जिनमें से 7 की मौत हो गई, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मृतक श्रमिक के भाई की शिकायत पर बिल्डर कंपनी समेत 6 पर मुकदमा दर्ज किया है।

इस दौरान पास में काम कर रहे 11 श्रमिक बाल-बाल बच गए। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स, बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठेकेदार दीनदयाल शर्मा उर्फ डीडी शर्मा, प्रोजेक्ट इंचार्ज दिनेशवीर,साइट स्ट्रक्चर इंचार्ज विकास पांडे और सेफ्टी इंचार्ज ऑफिसर के खिलाफ बिलासपुर थाने में मंगलवार को मामला दर्ज किया गया है। जांच करते हुए देर शाम प्रोजेक्ट मैनेजर दिनेश वीर, पुत्र कर्मवीर सिंह निवासी चिरावली थाना सादाबाद जिला हाथरस, यूपी और विकास पांडे (स्ट्रक्चर इंजीनियर ) पुत्र अनिल पांडे निवासी गांव चुनार थाना चुनार जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम से 30 किमी दूर बड़ा हादसा; दीवार गिरने से 7 मजदूरों की मौत, कई फंसे

हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन

उपायुक्त अजय कुमार ने हादसे की जांच के लिए एसडीएम मानेसर की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया है। समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वह घटना के कारणों की विस्तृत जांच कर एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। गठित समिति में मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा सहायक पुलिस आयुक्त पटौदी, जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन), गुरुग्राम तथा कार्यकारी अभियंता-दो, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क), गुरुग्राम को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। उपायुक्त की ओर से कहा गया है कि समिति घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर जिम्मेदारी तय करेगी और अपनी रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करेगी। इससे पहले मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव ने मंगलवार को घटना स्थल का भी दौरा किया और घटना स्थल पर विभिन्न पहलुओं की जांच की।

तीन कर्मचारियों को सस्पेंड किया

सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के प्रवक्ता ने बताया कि सिधरावली में हुए हादसे में प्रारंभिक रूप से यह घटना निर्माण ठेकेदार की लापरवाही का परिणाम प्रतीत होती है। इस संबंध में ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनसे इस घटना के कारणों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही, इस घटना की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच भी गठित की गई है। घटना की जांच करेगी। परियोजना से जुड़े तीन संबंधित कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:एनजीटी के आदेशों की धज्जियां; 'जहरीली' हो रही गुरुग्राम नहर, क्या वजह?

ठेकेदार ने मामला प्रशासन और पुलिस टीम से छुपाया

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। इसको देखकर ठेकेदार ने मदद के लिए जिला प्रशासन या पुलिस को सूचना देना तक सही नहीं समझा। खुद ही श्रमिकों को हादसे के दो घंटे के बाद निकाला गया और इसके बाद राजस्थान के भिवाड़ी अस्पताल में भेजा। अस्पताल से राजस्थान पुलिस को घटना की सूचना दी गई और देर रात साढ़े 9 बजे गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ फोर्स की मदद से 7 घंटे में रेस्क्यू कर श्रमिकों को निकाला गया। सुबह 4 बजे तक रेस्क्यू चला। भरतपुर निवासी मुरारी लाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह गांव में ही रहकर खेती-बाड़ी का काम करता है। उसका छोटा भाई 27 वर्षीय सतीश यादव सुपरवाइजर के पद पर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स प्रोजेक्ट में बीते एक साल से काम कर रहा था। मंगलवार को एक मृतक श्रमिक के शव का पोस्टमॉर्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। छह मृतकों के परिजन नहीं आने के कारण पोस्टमॉर्टम नहीं हो सका।

मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद मिलेगी

सिधरावली में एसटीपी की खुदाई के दौरान मिट्टी में दबने से हुई सात श्रमिकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। श्रम विभाग के संयुक्त आयुक्त वीएस धारीवाल ने कहा कि एसटीपी की खुदाई कार्य को पूरी तरह से बंद करा दिया गया है। मृतक श्रमिकों के परिजनों का आरोप है कि इस 40 फीट गहरा खुदाई में पूरी तरह लापरवाही बरती गई, जिससे यह घटना मौके पर घटी। इसमें प्रोजेक्ट की कंपनी की पूरी लापरवाही है।

ये भी पढ़ें:SPR पर 30 माह में बनेगा एलिवेटेड रोड, 15 मिनट में पूरा होगा पौने घंटे का सफर
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।