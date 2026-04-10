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गुरुग्राम में सरकारी स्कूल में मिली खून से सनी 20 साल के लड़के की लाश, स्टाफ के उड़े होश

Apr 10, 2026 12:11 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम के एक सरकारी स्कूल के स्टाफ के होश उस समय उड़ गए जब उन्होंने क्लासरूम में खून से सनी एक लाश देखी। शुक्रवार को टीचर और स्टाफ जब स्कूल पहुंचे तो एक क्लासरूम के फर्श पर युवक की लाश पड़ी मिली। फर्श पर काफी खून फैला हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

गुरुग्राम में सरकारी स्कूल में मिली खून से सनी 20 साल के लड़के की लाश, स्टाफ के उड़े होश

हरियाणा के गुरुग्राम में एक सरकारी स्कूल के स्टाफ के होश उस समय उड़ गए जब उन्होंने क्लासरूम में खून से सनी एक लाश देखी। फर्श पर काफी खून फैला हुआ था। राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेलीमंडी में शुक्रवार सुबह जब टीचर्स और स्टाफ स्कूल पहुंचे तो एक क्लासरूम के फर्श पर एक युवक का शव पड़ा देखा। शव देखकर टीचर्स घबरा गए। थोड़ी देर के लिए स्कूल में अफरातफरी मच गई। तुरंत शिक्षा विभाग और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई।

सिर पर किसी भारी चीज से वार

स्कूल में लाश मिलने की सूचना मिलते ही स्कूल के बाहर भीड़ लग गई। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लिया और घटनास्थल से जुड़े एरिया को सील कर दिया। फर्श पर काफी खून फैला हुआ था। युवक के सिर पर किसी भारी चीज से मार कर उसकी हत्या की गई थी। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत इकट्ठे किए।

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सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने टीचर्स और स्टाफ से मामले की जानकारी ली। मृत युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के ललितपुर के रहने वाले 20 साल के रवि के रूप में हुई है। पुलिस मृतक के परिवार वालों से संपर्क करने में लगी हुई है। खबर लिखे जाने तक पुलिस का परिवार वालों से संपर्क नहीं हो पाया था। युवक ललितपुर से यहां कैसे आया, किसके साथ आया और कब आया, इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है।

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पटौदी के सरकारी स्कूल में भी मिली थी लाश

ठीक ऐसी ही एक घटना पिछले साल अगस्त में पटौदी थाना क्षेत्र के जाटोली स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। यहां भी 20 साल के ही युवक की हत्या भी इसी तरीके से की गई थी। किसी भारी वस्तु से सिर पर वार कर हत्या करने के बाद उसकी लाश टॉयलेट में छिपा दिया गया था। दोनों आरोपी अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। उस घटना में मृत युवक की पहचान जाटोली गांव के 20 साल के कर्ण सिंह के रूप में हुई थी। वह परिजनों को हरिद्वार जाने की बात कहकर घर से निकला था।

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दोनों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे

पुलिस ने इस मामले में जटोली गांव के ही रहने वाले आकाश और शिवकुमार को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया था कि कर्ण सिंह की हत्या उन्होंने कैंची और पत्थर से की थी। हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को बाथरूम में छिपा दिया था। इसके बाद दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया था। दोनों आरोपी अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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