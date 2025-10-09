गुरुग्राम में शंकर चौक को जाम फ्री करने की पहल, 3 फेज वाला ट्रैफिक ट्रायल आज से होगा शुरू
गुरुग्राम शहर के सबसे व्यस्त शंकर चौक पर लगने वाले भीषण जाम से राहत दिलाने के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने ठोस कदम उठाए हैं। इसके लिए 9 अक्टूबर से तीन चरणों में ट्रैफिक ट्रायल शुरू किया जाएगा।
इस संबंध में डीसीपी ट्रैफिक डॉ. राजेश मोहन ने डीएलएफ अधिकारियों और एंबियंस मॉल प्रबंधन के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की है। बैठक में ट्रैफिक इंस्पेक्टर महावीर सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
पहले चरण में लेन अनुशासन योजना लागू होगी। इसके तहत रजोकरी फ्लाईओवर से गुरुग्राम की ओर आने वाले वाहनों की आवाजाही को सुव्यवस्थित किया जाएगा। तय योजना के अनुसार, सबसे दाहिनी लेन उन वाहनों के लिए होगी जो एनएच-48 होकर इफ्को चौक या जयपुर की ओर जाना चाहते हैं। बीच वाली लेन साइबर सिटी, उद्योग विहार और सिकंदरपुर की दिशा में मुड़ने वाले वाहनों के लिए निर्धारित की गई है, जबकि सबसे बाईं लेन सर्विस रोड से एंबियंस मॉल की ओर जाने वालों के लिए रहेगी।
ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन कर शंकर चौक को जाम मुक्त बनाने में सहयोग दें। साथ ही लोग अपने सुझाव ईमेल acptrafficggn-hry@nic.in पर भेज सकते हैं। पुलिस का कहना है कि जनता के सहयोग से यह पहल सफल हो सकेगी।
सड़कों पर जलभराव ने परेशानी बढ़ाई
वहीं, गुरुग्राम में मंगलवार शाम हुई बारिश के 36 घंटे बाद भी कई सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। नगर निगम की धीमी निकासी व्यवस्था के कारण इफ्को चौक सर्विस रोड, राजेंद्र पार्क, सूरत नगर, सेक्टर-5 चौक और न्यू पालम विहार सहित कई इलाकों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बुधवार सुबह दफ्तर जाने वालों को लंबे जाम में फंसना पड़ा और वाहनों की रफ्तार रेंगती रही। नगर निगम के मुख्य अभियंता विजय ढाका ने कहा कि जलभराव वाले स्थानों पर टीमों को लगाया गया है और जहां पानी की निकासी नहीं हुई, वहां संबंधित अधिकारी से रिपोर्ट ली जाएगी।