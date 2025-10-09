गुरुग्राम में शंकर चौक को जाम फ्री करने की पहल, 3 फेज वाला ट्रैफिक ट्रायल आज से होगा शुरू

गुरुग्राम शहर के सबसे व्यस्त शंकर चौक पर लगने वाले भीषण जाम से राहत दिलाने के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने ठोस कदम उठाए हैं। इसके लिए 9 अक्टूबर से तीन चरणों में ट्रैफिक ट्रायल शुरू किया जाएगा।

गुरुग्राम शहर के सबसे व्यस्त शंकर चौक पर लगने वाले भीषण जाम से राहत दिलाने के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने ठोस कदम उठाए हैं। इसके लिए 9 अक्टूबर से तीन चरणों में ट्रैफिक ट्रायल शुरू किया जाएगा। इस संबंध में डीसीपी ट्रैफिक डॉ. राजेश मोहन ने डीएलएफ अधिकारियों और एंबियंस मॉल प्रबंधन के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की है। बैठक में ट्रैफिक इंस्पेक्टर महावीर सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

पहले चरण में लेन अनुशासन योजना लागू होगी। इसके तहत रजोकरी फ्लाईओवर से गुरुग्राम की ओर आने वाले वाहनों की आवाजाही को सुव्यवस्थित किया जाएगा। तय योजना के अनुसार, सबसे दाहिनी लेन उन वाहनों के लिए होगी जो एनएच-48 होकर इफ्को चौक या जयपुर की ओर जाना चाहते हैं। बीच वाली लेन साइबर सिटी, उद्योग विहार और सिकंदरपुर की दिशा में मुड़ने वाले वाहनों के लिए निर्धारित की गई है, जबकि सबसे बाईं लेन सर्विस रोड से एंबियंस मॉल की ओर जाने वालों के लिए रहेगी।

ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन कर शंकर चौक को जाम मुक्त बनाने में सहयोग दें। साथ ही लोग अपने सुझाव ईमेल acptrafficggn-hry@nic.in पर भेज सकते हैं। पुलिस का कहना है कि जनता के सहयोग से यह पहल सफल हो सकेगी।