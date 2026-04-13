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काम की बात: गुरुग्राम में दो सेक्टरों का मेन रोड सोहना हाईवे से जुड़ेगा, कई सेक्टर व सोसाइटियों को होगी सुविधा

Apr 13, 2026 02:57 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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Gurugram News : गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने सेक्टर-68 और 69 को बांटने वाले मेन रोड को गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इस पर करीब 25 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 

गुरुग्राम में दो सेक्टरों का मेन रोड सोहना हाईवे से जुड़ेगा, कई सेक्टर व सोसाइटियों को होगी सुविधा

Gurugram News : गुरुग्राम में रहने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। गुरुग्राम के सेक्टर-68 और 69 को विभाजित कर रही मुख्य सड़क को गुरुग्राम-सोहना हाईवे से गांव बादशाहपुर के पास जोड़ने की तैयारी गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने शुरू कर दी है। इस मुख्य सड़क के निर्माण पर करीब 25 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मुख्य सड़क के साथ-साथ सर्विस रोड, फुटपाथ और नाला बनाया जाएगा।

करीब दो किलोमीटर लंबी इस मुख्य सड़क का आधा किलोमीटर का हिस्सा बना हुआ था। करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क का मामला अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट से स्टे हटने के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने जनवरी में अधिग्रहित जमीन पर बुलडोजर चलाया था। इसके बाद जमीन का कब्जा जीएमडीए को सौंप दिया गया था।

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जीएमडीए द्वारा इस मुख्य सड़क के निर्माण को लेकर करीब 25 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा से मंजूरी लेने के बाद इसके निर्माण को लेकर टेंडर जारी कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले तीन से चार महीने के अंदर यह टेंडर आवंटित हो जाएगा। टेंडर आवंटन के बाद एक साल के अंदर इस मुख्य सड़क का निर्माण कर पूरा कर दिया जाएगा।

एसपीआर पर यातायात का दबाव कम होगा

मौजूदा समय में सेक्टर-68, 69, 70, 70ए में विकसित रिहायशी सोसाइटियों का आना-जाना सदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) से होता है। इस मुख्य सड़क के बनने के बाद एसपीआर पर भी ट्रैफिक का दबाव कुछ कम हो जाएगा। सोहना हाईवे से जुड़ने के बाद इन सोसाइटियों में रह रहे हजारों परिवारों का आवागमन सुगम हो जाएगा। जीएमडीए की एसपीआर पर एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना है। इसके निर्माण के दौरान वाहन चालकों के लिए सेक्टर-68 और सेक्टर-69 को विभाजित कर रही मुख्य सड़क विकल्प का काम करेगी।

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लोगों ने कहा, आवागमन आसान हो जाएगा

सेक्टर-68 परीना मिकासा सोसाइटी में रहने वाले प्रदीप सिंह का कहना है उनकी सोसाइटी इस मुख्य सड़क पर है। अभी सोसाइटी में रह रहे सैकड़ों परिवारों को सेक्टर-69-70 की मुख्य सड़क से आना-जाना पड़ता है। सोहना हाईवे से इसके जुड़ने के बाद आवागमन आसान हो जाएगा। वहीं, सेक्टर-70ए बीपीटीपी एस्टेयर गार्डन सोसाइटी में रहने वाले रजत कुमार ने बताया कि इस रोड के बनने से सेक्टर-68 से लेकर 70ए तक विकसित रिहायशी सोसाइटियों के निवासियों को लाभ मिलेगा। पिछले चार साल से इस सड़क के निर्माण का इंतजार कर रहे हैं। एसपीआर पर यातायात दबाव अधिक हो गया है। सड़क बनने से विकल्प मिल जाएगा।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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