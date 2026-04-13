गुरुग्राम में दो सेक्टरों का मेन रोड सोहना हाईवे से जुड़ेगा, कई सेक्टर व सोसाइटियों को होगी सुविधा

Gurugram News : गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने सेक्टर-68 और 69 को बांटने वाले मेन रोड को गुरुग्राम-सोहना हाईवे से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इस पर करीब 25 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

Gurugram News : गुरुग्राम में रहने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। गुरुग्राम के सेक्टर-68 और 69 को विभाजित कर रही मुख्य सड़क को गुरुग्राम-सोहना हाईवे से गांव बादशाहपुर के पास जोड़ने की तैयारी गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने शुरू कर दी है। इस मुख्य सड़क के निर्माण पर करीब 25 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मुख्य सड़क के साथ-साथ सर्विस रोड, फुटपाथ और नाला बनाया जाएगा।

करीब दो किलोमीटर लंबी इस मुख्य सड़क का आधा किलोमीटर का हिस्सा बना हुआ था। करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क का मामला अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट से स्टे हटने के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने जनवरी में अधिग्रहित जमीन पर बुलडोजर चलाया था। इसके बाद जमीन का कब्जा जीएमडीए को सौंप दिया गया था।

जीएमडीए द्वारा इस मुख्य सड़क के निर्माण को लेकर करीब 25 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा से मंजूरी लेने के बाद इसके निर्माण को लेकर टेंडर जारी कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले तीन से चार महीने के अंदर यह टेंडर आवंटित हो जाएगा। टेंडर आवंटन के बाद एक साल के अंदर इस मुख्य सड़क का निर्माण कर पूरा कर दिया जाएगा।

एसपीआर पर यातायात का दबाव कम होगा मौजूदा समय में सेक्टर-68, 69, 70, 70ए में विकसित रिहायशी सोसाइटियों का आना-जाना सदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) से होता है। इस मुख्य सड़क के बनने के बाद एसपीआर पर भी ट्रैफिक का दबाव कुछ कम हो जाएगा। सोहना हाईवे से जुड़ने के बाद इन सोसाइटियों में रह रहे हजारों परिवारों का आवागमन सुगम हो जाएगा। जीएमडीए की एसपीआर पर एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना है। इसके निर्माण के दौरान वाहन चालकों के लिए सेक्टर-68 और सेक्टर-69 को विभाजित कर रही मुख्य सड़क विकल्प का काम करेगी।