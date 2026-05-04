गुरुग्राम को मिलेगी नई 'मॉडल रोड': सेक्टर-51 और 52 की सड़क बनेगी आदर्श, GMDA ने टेंडर को दी मंजूरी

गुरुग्राम के सेक्टर-51 और 52 के निवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। इन दोनों सेक्टरों को बांटने वाली मुख्य सड़क को मॉडल रोड बनाने की तैयारी है। इस बदलाव से न केवल ट्रैफिक सुगम होगा, बल्कि इलाके की खूबसूरती भी बढ़ेगी।

गुरुग्राम सेक्टर-51 और सेक्टर-52 को विभाजित कर रही सड़क को आदर्श (मॉडल) बनाने की तैयारी जीएमडीए ने शुरू की है। जीएमडीए के सीईओ पीसी मीणा की अध्यक्षता में टेंडर आवंटन समिति की बैठक में इस टेंडर को मंजूरी मिल गई है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह से इस सड़क को दुरुस्त करने की दिशा में काम शुरू हो जाएगा।

जीएमडीए ने तीन महीने पहले इन मुख्य सड़क पर सर्विस रोड और फुटपाथ के निर्माण के अलावा बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था करने को लेकर करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से टेंडर जारी किया था। इसके तहत अब एक कंपनी का चयन कर लिया है। यह कंपनी सर्विस रोड और फुटपाथ को तैयार करेगी।

छह महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य बरसाती पानी की निकासी का बंदोबस्त करेगी। हरित क्षेत्र को सड़क स्तर से करीब एक फीट नीचे किया जाएगा, जिससे कि बारिश के पानी से भूजल को रिचार्ज किया जा सके। जीएमडीए ने यह काम छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि इस रोड पर रोजाना 70 से 80 हजार वाहनों का आवागमन होता है। जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अमित गोदारा ने बताया कि सड़क पर सर्विस रोड, फुटपाथ और बरसाती नाला बनाया जाएगा। टेंडर को मंजूरी मिल चुकी है।

फुटपाथ के निर्माण से पहले बुलडोजर चलेगा सड़क और फुटपाथ के निर्माण से पहले इस मुख्य सड़क पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जाएगा। हरित क्षेत्र, फुटपाथ और सर्विस रोड पर अवैध रूप से रेहड़ियां लगी हुई हैं। इन्हें तोड़ा जाएगा। इसके अलावा अवैध रूप से सर्विस रोड पर खड़े वाहनों को हटवाया जाएगा।

23 सेक्टरों की सड़क गड्ढामुक्त होंगी जीएमडीए ने सेक्टर-एक से लेकर सेक्टर-23 तक की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के इरादे से एक कंपनी का चयन किया है। इस कंपनी को करीब साढ़े छह करोड़ रुपये का टेंडर दो साल के लिए आवंटित किया है। किसी सड़क पर यदि गड्ढा हो जाता है तो यह कंपनी तुरंत दुरुस्त करेगी।

सड़कों की मरम्मत के लिए पांच दिन का समय निर्धारित वहीं, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने गुरुग्राम में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई मोर्चों पर काम शुरू कर दिया है। सड़कों की मरम्मत के लिए पांच दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। पीडब्ल्यूडी को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए ‘म्हारी सड़क’ ऐप की निगरानी बढ़ाने काम में सुधार आएगा। जिसके लिए नई पैच वैन और रोड रोलर्स जैसे आधुनिक संसाधन खरीदे गए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के अनुसार जिले में छह सौ किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। इनकी मरम्मत के लिए नई पैच वैन और रोड रोलर्स जैसे आधुनिक संसाधन खरीदे गए हैं। जिससे काम की गति और गुणवत्ता में सुधार आएगा। कार्यकारी अभियंता चरणदीप सिंह ने कहा कि 18 फुट से कम चौड़ी (12 और 15 फुट) सड़कों को चौड़ा करने का लक्ष्य रखा है। जिसमें से काफी काम पूरा हो चुका है। बाकी काम इस वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाना है।