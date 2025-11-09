दोस्त को घर बुलाया और मार दी गोली, गुरुग्राम में आधी रात ठांय-ठांय, ये थी वजह

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक, घटना के समय आरोपी के किराए के फ्लैट में तीन सहपाठी मौजूद थे। उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद उनमें से एक ने कथित तौर पर दूसरे को गोली मार दी। यह घटना शनिवार रात करीब 9:30 बजे हुई।

गुरुग्राम सेक्टर 48 के एक फ्लैट में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की गोली मार दी। 11वीं कक्षा के छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाले दोस्त को पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मार दी। पुलिस के अनुसार, गोली छात्र की गर्दन में फंस गई है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। सदर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है और दो नाबालिग छात्रों को हिरासत में लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना शनिवार रात करीब 9:30 बजे हुई। पुलिस ने बताया कि उन्हें घटनास्थल से एक पिस्तौल, दो मैगजीन, 70 कारतूस और एक बुलेट का खोल (bullet shell) बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक, घटना के समय आरोपी के किराए के फ्लैट में तीन सहपाठी मौजूद थे। उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद उनमें से एक ने कथित तौर पर दूसरे को गोली मार दी।

पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने के बाद एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची, घायल छात्र को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और अन्य दो छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। 17 वर्षीय घायल छात्र की मां की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उनके बेटे के स्कूल के दोस्त ने शनिवार को उससे मिलने के लिए बुलाया था। उनके बेटे ने पहले मना कर दिया, लेकिन दोस्त ने जोर दिया और कहा कि वह उसे लेने आएगा।

तब उन्होंने अपने बेटे को जाने दिया और वह खेड़की दौला टोल पर दोस्त से मिला। शिकायत में मां ने कहा, "करीब दो महीने पहले मेरे बेटे का अपने दोस्त के साथ झगड़ा हुआ था। इसी वजह से, मेरे बेटे का दोस्त उसे अपने घर ले गया और वहां एक अन्य दोस्त के साथ मिलकर उसे जान से मारने की नीयत से गोली मार दी।"