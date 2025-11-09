Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgurugram sector 48 friend shots his classmate after quarrel inside house condition critical old spat is the reason
दोस्त को घर बुलाया और मार दी गोली, गुरुग्राम में आधी रात ठांय-ठांय, ये थी वजह

दोस्त को घर बुलाया और मार दी गोली, गुरुग्राम में आधी रात ठांय-ठांय, ये थी वजह

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक, घटना के समय आरोपी के किराए के फ्लैट में तीन सहपाठी मौजूद थे। उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद उनमें से एक ने कथित तौर पर दूसरे को गोली मार दी। यह घटना शनिवार रात करीब 9:30 बजे हुई।

Sun, 9 Nov 2025 01:28 PMUtkarsh Gaharwar गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम सेक्टर 48 के एक फ्लैट में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की गोली मार दी। 11वीं कक्षा के छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाले दोस्त को पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मार दी। पुलिस के अनुसार, गोली छात्र की गर्दन में फंस गई है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। सदर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है और दो नाबालिग छात्रों को हिरासत में लिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के अनुसार, यह घटना शनिवार रात करीब 9:30 बजे हुई। पुलिस ने बताया कि उन्हें घटनास्थल से एक पिस्तौल, दो मैगजीन, 70 कारतूस और एक बुलेट का खोल (bullet shell) बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक, घटना के समय आरोपी के किराए के फ्लैट में तीन सहपाठी मौजूद थे। उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद उनमें से एक ने कथित तौर पर दूसरे को गोली मार दी।

पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने के बाद एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची, घायल छात्र को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और अन्य दो छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। 17 वर्षीय घायल छात्र की मां की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उनके बेटे के स्कूल के दोस्त ने शनिवार को उससे मिलने के लिए बुलाया था। उनके बेटे ने पहले मना कर दिया, लेकिन दोस्त ने जोर दिया और कहा कि वह उसे लेने आएगा।

तब उन्होंने अपने बेटे को जाने दिया और वह खेड़की दौला टोल पर दोस्त से मिला। शिकायत में मां ने कहा, "करीब दो महीने पहले मेरे बेटे का अपने दोस्त के साथ झगड़ा हुआ था। इसी वजह से, मेरे बेटे का दोस्त उसे अपने घर ले गया और वहां एक अन्य दोस्त के साथ मिलकर उसे जान से मारने की नीयत से गोली मार दी।"

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों नाबालिग आरोपियों ने खुलासा किया कि वे तीनों एक ही स्कूल में 11वीं कक्षा के छात्र हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि लगभग दो महीने पहले, कथित आरोपी शूटर का पीड़ित के साथ झगड़ा हुआ था, और वह तभी से रंजिश पाले हुए था।8 नवंबर की रात को आरोपी ने पीड़ित को फोन किया। रास्ते में खाना-पीना करने के बाद, दोनों ने एक तीसरे दोस्त को लिया और फिर फ्लैट पर गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पिता, जो पाटली गांव के निवासी हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। पुलिस ने बताया कि इस घटना में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी पिस्तौल घर पर रखी हुई थी। पुलिस ने यह भी कहा कि मामले में आगे की जांच अभी जारी है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Gurugram News Ncr News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।